Късен гол прати Алжир на четвъртфинал в Купата на африканските нации

Алжир победи ДР Конго с 1:0 след продължения и се класира за четвъртфиналите на Купата на африканските нации.
В герой за алжирците се превърна резервата Адил Булбина, който реализира победния гол минута преди края на продължения.
На стадион „Принц Мулей Хасан“ в Рабат, Мароко двата отбора заложиха на предпазлива тактика и головите положения почти липсваха, като логично редовното време завърши без попадения.
В 113-а минута селекционерът на Алжир Владимир Петкович направи ключова смяна, като в игра се появи Булбина, който в 119-а минута със свежи сили проби от ляво и мощен шут под гредата от границата на наказателното поле не остави шансове на вратаря на ДР Конго.
На четвъртфиналите Алжир ще играе срещу Нигерия на 10 януари.
