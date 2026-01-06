НА ЖИВО
      вторник, 06.01.26
          Спорт

          Късен гол прати Алжир на четвъртфинал в Купата на африканските нации

          На четвъртфиналите Алжир ще играе срещу Нигерия на 10 януари

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Алжир победи ДР Конго с 1:0 след продължения и се класира за четвъртфиналите на Купата на африканските нации.

          В герой за алжирците се превърна резервата Адил Булбина, който реализира победния гол минута преди края на продължения.

          На стадион „Принц Мулей Хасан“ в Рабат, Мароко двата отбора заложиха на предпазлива тактика и головите положения почти липсваха, като логично редовното време завърши без попадения.

          В 113-а минута селекционерът на Алжир Владимир Петкович направи ключова смяна, като в игра се появи Булбина, който в 119-а минута със свежи сили проби от ляво и мощен шут под гредата от границата на наказателното поле не остави шансове на вратаря на ДР Конго.

          На четвъртфиналите Алжир ще играе срещу Нигерия на 10 януари.

