Специалният представител на президента на Русия по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев изрази мнение, че Съединените щати вече са уредили казуса с Гренландия. Според него, на фона на липсата на реакция от страна на Европейския съюз, Вашингтон може да насочи вниманието си към Канада, предават руски медии.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Дмитриев заяви: „Гренландия изглежда вече е решен въпрос, ЕС ще продължи да прави това, което васалите правят най-добре: да „следят ситуацията“ и да демонстрират двойни стандарти. Канада ли е следващата?“.

По-късно руският представител коментира и публикация на друг потребител в платформата, която показва карта на света, разпределена на три зони на влияние между американския президент Доналд Тръмп, руския държавен глава Владимир Путин и председателя на Китайската народна република Си Цзинпин.