      вторник, 06.01.26
          Кирил Дмитриев: САЩ решиха въпроса с Гренландия, на ред ли е Канада?

          Георги Петров
          Специалният представител на президента на Русия по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев изрази мнение, че Съединените щати вече са уредили казуса с Гренландия. Според него, на фона на липсата на реакция от страна на Европейския съюз, Вашингтон може да насочи вниманието си към Канада, предават руски медии.

          В публикация в социалната мрежа „Екс“ Дмитриев заяви: „Гренландия изглежда вече е решен въпрос, ЕС ще продължи да прави това, което васалите правят най-добре: да „следят ситуацията“ и да демонстрират двойни стандарти. Канада ли е следващата?“.

          По-късно руският представител коментира и публикация на друг потребител в платформата, която показва карта на света, разпределена на три зони на влияние между американския президент Доналд Тръмп, руския държавен глава Владимир Путин и председателя на Китайската народна република Си Цзинпин.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски и Макрон обсъждат в Париж гаранциите за сигурност на Украйна

          Георги Петров -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна около обяд в Елисейския дворец в Париж. Той бе посрещнат лично от френския държавен глава Еманюел Макрон за...
          Свят

          Тръмп е отправил четири искания към новия лидер на Венецуела

          Иван Христов -
          Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е поискала от новия лидер на Венецуела Делси Родригес да предприеме редица мерки, които ще доведат до...
          Политика

          Корупционен скандал в „Енергоатом“ е вероятната причина за оставката на шефа на СБУ

          Георги Петров -
          Оставката на Васил Малюк от поста ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) вероятно е следствие от разразилия се корупционен скандал в държавното...

