Коалицията на желаещите изпраща 15-20 хиляди войници в Украйна

В случай на прекратяване на огъня, мироопазващият контингент в Украйна може да наброява между 15 000 и 20 000 души. Както пише Радио „Свобода“, френският президент Еманюел Макрон заяви, че се надява да представи „конкретни ангажименти“ относно сигурността на Украйна след преговорите по време на срещата на Коалицията на желаещите в Париж. Идеята е да се гарантира, че в случай на прекратяване на огъня ще има яснота относно състава и разполагането на мироопазващите сили.
„Някои официални лица казват, че различни европейски столици изразяват различни цифри относно размера на контингента. Те варират от 15 000 до 20 000, въпреки че някои се надяват, че ще бъде по-близо до 30 000 мироопазващи сили, които ще гарантират сигурността на морето, въздуха и сушата“, се казва в доклада.
Не са оповестени военни планове, но се очаква Франция и Великобритания да осигурят по-голямата част от войските, отговорни за наземния и въздушния компонент. Турция е посочила, че ще поеме отговорност за сигурността на транспортните пътища в Черно море.
Както пише обаче изданието, все още не е ясно колко близо ще бъде потенциалната Коалиция на желаещите сили до линията на съприкосновение. Повечето европейски служители, с които Радио „Свобода“ разговаря, смятат, че те ще бъдат разположени в Западна Украйна, за да подкрепят и обучават украинските войски.
