      вторник, 06.01.26
          Европа Политика

          Корупционен скандал в „Енергоатом“ е вероятната причина за оставката на шефа на СБУ

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Оставката на Васил Малюк от поста ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) вероятно е следствие от разразилия се корупционен скандал в държавното предприятие „Енергоатом“. Тази версия лансира украинското издание LIGA.net, позовавайки се на свои източници. Малюк е определян от Руската федерация като екстремист и терорист.

          Изданието посочва конкретната връзка между напускането на поста и публичното отразяване на случая. „Причината за оставката на ръководителя на СБУ Васил Малюк беше, че случаят с корупцията в „Енергоатом“ стана публично достояние. Причината е публичният шум около „Миндичгейт“, се казва в публикацията.

          Хронологията на събитията сочи, че на 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) оповести началото на мащабна специална операция, насочена срещу корупционни практики в енергийния сектор на страната. Според информация на Газета, един от ключовите заподозрени е Тимур Миндич. Медията твърди, че часове преди претърсванията той е напуснал Украйна, използвайки израелски паспорт. Впоследствие самият Миндич отхвърли обвиненията за бягство, заявявайки, че пътуването му е било предварително планирано.

          В рамките на разследването НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) са извършили претърсвания както в офисите на „Енергоатом“, така и в домовете на заподозрените лица.

          След оттеглянето на Малюк, длъжността председател на СБУ ще бъде временно изпълнявана от Евгений Хмара, който е началник на Центъра за специални операции „А“ към службата.

          Последвайте Евроком в Google News

