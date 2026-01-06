Оставката на Васил Малюк от поста ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) вероятно е следствие от разразилия се корупционен скандал в държавното предприятие „Енергоатом“. Тази версия лансира украинското издание LIGA.net, позовавайки се на свои източници. Малюк е определян от Руската федерация като екстремист и терорист.

Изданието посочва конкретната връзка между напускането на поста и публичното отразяване на случая. „Причината за оставката на ръководителя на СБУ Васил Малюк беше, че случаят с корупцията в „Енергоатом“ стана публично достояние. Причината е публичният шум около „Миндичгейт“, се казва в публикацията.

Хронологията на събитията сочи, че на 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) оповести началото на мащабна специална операция, насочена срещу корупционни практики в енергийния сектор на страната. Според информация на Газета, един от ключовите заподозрени е Тимур Миндич. Медията твърди, че часове преди претърсванията той е напуснал Украйна, използвайки израелски паспорт. Впоследствие самият Миндич отхвърли обвиненията за бягство, заявявайки, че пътуването му е било предварително планирано.

В рамките на разследването НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) са извършили претърсвания както в офисите на „Енергоатом“, така и в домовете на заподозрените лица.

След оттеглянето на Малюк, длъжността председател на СБУ ще бъде временно изпълнявана от Евгений Хмара, който е началник на Центъра за специални операции „А“ към службата.