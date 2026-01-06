Кот д’Ивоар е последният 1/4-финалист за Купата на Африка

Кот д’Ивоар намери място на 1/4-финалите за Купата на африканските нации. Отборът отстрани Буркина Фасо с 3:0 в Маракеш, Мароко.

Крилото Амад Диало откри в 20-ата минута, а Ян Диоманде удвои в 32-ата, когато Диало му асистира. Базумана Туре оформи крайния резултат в 87-ата минута.

На 1/4-финалите Кот д’Ивоар ще играе срещу Египет. Срещата ще е в събота от 21:00 часа наше време.