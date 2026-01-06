НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Кот д’Ивоар е последният 1/4-финалист за Купата на Африка

          На 1/4-финалите Кот д'Ивоар ще играе срещу Египет

          0
          4
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Кот д’Ивоар намери място на 1/4-финалите за Купата на африканските нации. Отборът отстрани Буркина Фасо с 3:0 в Маракеш, Мароко.

          - Реклама -

          Крилото Амад Диало откри в 20-ата минута, а Ян Диоманде удвои в 32-ата, когато Диало му асистира. Базумана Туре оформи крайния резултат в 87-ата минута.

          На 1/4-финалите Кот д’Ивоар ще играе срещу Египет. Срещата ще е в събота от 21:00 часа наше време.

          Кот д’Ивоар намери място на 1/4-финалите за Купата на африканските нации. Отборът отстрани Буркина Фасо с 3:0 в Маракеш, Мароко.

          - Реклама -

          Крилото Амад Диало откри в 20-ата минута, а Ян Диоманде удвои в 32-ата, когато Диало му асистира. Базумана Туре оформи крайния резултат в 87-ата минута.

          На 1/4-финалите Кот д’Ивоар ще играе срещу Египет. Срещата ще е в събота от 21:00 часа наше време.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Костадинов: В Левски има още потенциал

          Станимир Бакалов -
          Полузащитникът на Левски Георги Костадинов говори пред репортерите на аерогара "Васил Левски" в София преди заминаването на тима на Хулио Веласкес за Анталия. Опитният...
          Спорт

           Локо (Пловдив) взе Запро Динев

          Станимир Бакалов -
          Локомотив (Пловдив) представи първото си ново попълнение. Крилото Запро Динев подписа договор за две години и половина. Динев e роден на 25.09.1999 година в Петрич....
          Спорт

          Локо (Пд) привлече нападател

          Станимир Бакалов -
          Локомотив (Пловдив) подписа договор с Мариян Вангелов. Нападателят официално стана днес част от клуба с контракт за две години и половина, обявиха официално от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions