      вторник, 06.01.26
          Кузман Илиев: Ще покажем, че в България могат да се правят партии без пари на олигарси

          „Ще покажем, че в България могат да се правят партии без пари на олигарси.“

          Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Илиев разказа, че от формацията му ще направят дигитална платформа, на която техните привърженици ще могат да даряват суми, с чиято помощ ще направят кампанията си за предстоящите изброи.

          Председателят на ПП „България може“ сподели, че от първо лице е чувал за това, че е сложен в черни медийни списъци заради позициите си в подкрепа на лева и за установяване на мир в Украйна.

          Икономистът засегна темата за двойните стандарти. Той направи съпоставка между нахлуването на Путин в Украйна и отвличането на венецуелския президент от Тръмп.

