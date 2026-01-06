НА ЖИВО
      вторник, 06.01.26
          
          
          
          Кюрдски милиции атакуват сирийска военна позиция в Алепо, трима ранени

          Снимка: AFP
          Сирийските демократични сили (СДС), подкрепени от кюрдски милиции, извършиха нападение срещу сирийска военна позиция в източната част на провинция Алепо, при което бяха ранени трима войници, съобщи Syria TV.

          Атаката с дрон беше насочена към контролно-пропускателен пункт на военната полиция в квартал Дейр Хафер, като атаката доведе до сериозни щети и раняване на войниците. Сирийската армия обяви намерението си да отговори на тези атаки, заявявайки, че ще предприеме мерки за защита на своите позиции.

          Междувременно, в Дамаск се проведоха редовни разговори между ръководството на СДС и сирийските власти относно евентуалната интеграция на кюрдските военни формирования в сирийската армия. Кюрдската страна съобщи, че е постигнат напредък в преговорите, но все още остават да бъдат договорени важни подробности.

          Преговорите между СДС и сирийските власти продължават, като и двете страни се опитват да разрешат въпроси, свързани с бъдещето на кюрдските милиции и тяхната интеграция в сирийската армия.

          

