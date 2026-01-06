НА ЖИВО
          КЗК стартира проучване на цените на храните в малките магазини

          СНИМКА: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва задълбочено проучване на пазара на основни хранителни продукти в малките магазини, известни като традиционна търговия. Анализът ще се фокусира върху търговските взаимоотношения между малките търговци и доставчиците им, включително производители, дистрибутори и търговци на едро, като основната цел е да се установи дали се прилагат нелоялни търговски практики и дали се наблюдава необосновано повишаване на цените. В случай на установени нередности, информацията ще бъде изпратена до Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите.

          Търговските обекти ще трябва да предоставят в срок от 14 дни данни за евентуални повишения на доставните цени в периода февруари – декември 2025 г., както и информация за промени в цените на едро през декември 2025 г. и прогнози за увеличения през януари 2026 г. Ще се изискват и данни за планови увеличения на крайните продажни цени за периода от 5 януари до 31 март 2026 г. и обяснения за причините зад тези промени.

          КЗК ще обърне специално внимание на региони със слабо социално и икономическо развитие и ще разгледа в детайли структурата на пазара и условията на търговия в тези области. Органът ще продължи да следи процесите на пазара на хранителни стоки и при индикации за нелоялни практики или злоупотреба с господстващо положение, ще се самосезира и ще предприеме необходимите действия за защита на конкуренцията и интересите на потребителите и производителите.

          1 коментар

          1. Кретееените сега се светнаАха, че щавенето започнА!
            Да ги светна и аз- между 8 и 17 % е щавенето на първо четене.
            После още.
            Но не е от еврото!
            Инфлацията е само 2.9 %
            А бюджетният дефицит 3 %
            Другото е руска пропаганда!
            Скоро, съвсем скоро ще се наложи да съдим виновните за катастрофата!
            Очаквам с нетърпение

