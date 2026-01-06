КЗК стартира проучване на цените на храните в малките магазини

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва задълбочено проучване на пазара на основни хранителни продукти в малките магазини, известни като традиционна търговия. Анализът ще се фокусира върху търговските взаимоотношения между малките търговци и доставчиците им, включително производители, дистрибутори и търговци на едро, като основната цел е да се установи дали се прилагат нелоялни търговски практики и дали се наблюдава необосновано повишаване на цените. В случай на установени нередности, информацията ще бъде изпратена до Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите.

Търговските обекти ще трябва да предоставят в срок от 14 дни данни за евентуални повишения на доставните цени в периода февруари – декември 2025 г., както и информация за промени в цените на едро през декември 2025 г. и прогнози за увеличения през януари 2026 г. Ще се изискват и данни за планови увеличения на крайните продажни цени за периода от 5 януари до 31 март 2026 г. и обяснения за причините зад тези промени.

КЗК ще обърне специално внимание на региони със слабо социално и икономическо развитие и ще разгледа в детайли структурата на пазара и условията на търговия в тези области. Органът ще продължи да следи процесите на пазара на хранителни стоки и при индикации за нелоялни практики или злоупотреба с господстващо положение, ще се самосезира и ще предприеме необходимите действия за защита на конкуренцията и интересите на потребителите и производителите.