Le Monde: Операцията на Тръмп във Венецуела смути десницата в Европа

Операцията на САЩ във Венецуела смути десницата в Европа, като много националисти изразяват противоречиви позиции, пише Le Monde.

Отбелязва се, че унгарският националист Виктор Орбан е проявил рядка предпазливост, когато беше разпитан за отвличането на венецуелския лидер Николас Мадуро от американските сили. „Това се случи и ние обмисляме дали е от полза за Унгария“, заяви той на пресконференция, опитвайки се да избегне неудобни въпроси за операцията.

Анализаторите отбелязаха, че Орбан обикновено открито се възхищава на американския президент, но този път действаше по различен начин. По-конкретно, унгарският лидер само отбеляза, че опитът на САЩ да контролират венецуелската петролна индустрия „може да доведе до по-ниски цени на петрола“, но не изрази собствената си позиция.

„Страната му беше единствената държава-членка на ЕС, която отказа да подпише съвместното европейско изявление за необходимостта от „уважаване на волята на венецуелския народ“, но той се опита да оправдае тази позиция, като се позова на липсата на обща външна политика на ЕС“, се казва в статията. Колебанието на Орбан, според медийни съобщения, е знак за общото неудобство на европейската десница от демонстративното възстановяване на „американския империализъм“, особено на тези, които преди това критикуваха предполагаемото влияние на САЩ върху правителствените партии и елити. Десните партии се оказват в трудна позиция: те са принудени да коментират очевидната военна намеса на идеологически съюзник, който преди това обеща да не се намесва в световните дела.

Каква беше реакцията на европейските десни лидери?

Във Великобритания реакцията на Найджъл Фараж ярко илюстрира това неудобство. Лидерът на дяснопопулистката партия Reform UK нарече действията на САЩ във Венецуела „неортодоксални и противоречащи на международното право“. В същото време той добави, че „ако това накара Русия и Китай да се замислят, може би това е нещо добро“. Фараж, който открито подкрепя Доналд Тръмп от 2016 г., преди това се въздържаше от критики към Вашингтон, но членовете на либертарианската десница намират за все по-трудно да игнорират „империалистическия завой“ на САЩ.

Отбелязва се също, че в Германия двамата съпредседатели на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) не са реагирали, но Маркус Фронмайер, вицепрезидент на парламентарната група на партията в Бундестага, се ограничи до леко осъждане на „нарушаването на суверенитета на други държави“.

В Италия Джорджия Мелони нарече операцията „легитимна“, докато лидерът на „Лига“ Матео Салвини подчерта, че „дипломацията остава основното средство за разрешаване на международни конфликти“. Салвини застана на страната на Марин льо Пен, която винаги е била по-критична към движението MAGA от повечето си европейски съюзници.

В Испания крайнодясната партия Vox подкрепи инициативата на САЩ, заявявайки своята „радост и подкрепа за възстановяването на демокрацията във Венецуела“.

Изостряне на противоречията

Според анализатори операцията на САЩ изправя европейските националисти пред противоречия като представители на малки държави, които сами по себе си имат малка сила да противодействат на империализма на Русия, Китай или САЩ. Например, въпросът за Гренландия стана още по-неудобен. Орбан остави въпроса на „вътрешни дискусии в НАТО“, без да изрази собствената си позиция относно намеренията на Тръмп относно този автономен датски и следователно европейски регион.

„Неспособността на десницата да предложи алтернатива на ЕС, който критикува, е очевидна“, смятат авторите на статията.

По-специално, Орбан се оплака от „международното право, което не успява да защити Унгария и се използва срещу нея в Брюксел“, но не уточни как би изглеждала „ерата на нациите“, която той възхвалява.

В Словакия американската операция във Венецуела предизвика силни критики, но искреността ѝ е под въпрос. Премиерът Роберт Фицо заяви необходимостта от „решително отхвърляне на подобно нарушение на международното право“ и призова ЕС да има собствена външна политика. В същото време Фицо, известен с фаворизирането си към Путин, подчерта „невероятната антируска омраза в европейските институции“.

Планове на САЩ за Гренландия

Припомняме, че Politico, позовавайки се на говорител на Елисейския дворец, съобщи, че заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за анексиране на Гренландия предизвикват сериозно безпокойство в Европа. За да не го разгневят обаче, въпросът за претенциите на Вашингтон към острова не се планира да бъде повдиган на срещата на 6 януари в Париж.