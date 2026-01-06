Лидерът на Консервативната партия на Великобритания: Отвличането на Мадуро беше „правилно решение“, Венецуела беше „бандитска държава“

Лидерът на британската Консервативна партия (тори) Кеми Баденок похвали отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от американски войски като морално оправдан ход, заявявайки, че венецуелският президент е ръководил „бандитска държава“, предава Politico.

Лидерът на британската опозиция заяви, че опитът ѝ от живота под диктатура в Нигерия я е накарал да съчувства на онези, които празнуват отстраняването на Мадуро.

„Случилото се е доста необикновено, но разбирам защо Америка го направи. В ситуация, в която правната сигурност все още не е ясна, от морална гледна точка, вярвам, че това е било правилното решение“, заяви Баденок.

Тя добави, че се различава от другите партийни лидери и други членове на Камарата на общините.

„Израснах под военна диктатура, така че знам какво е да имаш някой като Мадуро на власт“, ​​отбеляза политикът. В същото време Баденок, чиято Консервативна партия работи в тясно сътрудничество с републиканците от десетилетия, заяви, че отвличането на Мадуро повдига „сериозни въпроси относно основания на правила ред“.

Лидерът на торите също така повтори предупреждението на британския премиер Киър Стармър към Доналд Тръмп относно Гренландия, след като американският президент заяви, че арктическата територия е от съществено значение за сигурността на САЩ.

По-рано Стармър подчерта, че Великобритания отдавна признава режима на Николас Мадуро за нелегитимен и подкрепя прехвърлянето на властта към легитимно правителство. Той добави, че Лондон планира да се споразумее за по-нататъшни стъпки с Вашингтон през следващите дни, за да осигури безопасен и мирен преход на властта в страната, който отразява волята на венецуелския народ.