НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Лидерът на Консервативната партия на Великобритания: Отвличането на Мадуро беше „правилно решение“, Венецуела беше „бандитска държава“

          0
          10
          Кеми Баденок
          Кеми Баденок
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Лидерът на британската Консервативна партия (тори) Кеми Баденок похвали отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от американски войски като морално оправдан ход, заявявайки, че венецуелският президент е ръководил „бандитска държава“, предава Politico.

          - Реклама -

          Лидерът на британската опозиция заяви, че опитът ѝ от живота под диктатура в Нигерия я е накарал да съчувства на онези, които празнуват отстраняването на Мадуро.

          „Случилото се е доста необикновено, но разбирам защо Америка го направи. В ситуация, в която правната сигурност все още не е ясна, от морална гледна точка, вярвам, че това е било правилното решение“, заяви Баденок.

          Тя добави, че се различава от другите партийни лидери и други членове на Камарата на общините.

          „Израснах под военна диктатура, така че знам какво е да имаш някой като Мадуро на власт“, ​​отбеляза политикът. В същото време Баденок, чиято Консервативна партия работи в тясно сътрудничество с републиканците от десетилетия, заяви, че отвличането на Мадуро повдига „сериозни въпроси относно основания на правила ред“.

          Лидерът на торите също така повтори предупреждението на британския премиер Киър Стармър към Доналд Тръмп относно Гренландия, след като американският президент заяви, че арктическата територия е от съществено значение за сигурността на САЩ.

          По-рано Стармър подчерта, че Великобритания отдавна признава режима на Николас Мадуро за нелегитимен и подкрепя прехвърлянето на властта към легитимно правителство. Той добави, че Лондон планира да се споразумее за по-нататъшни стъпки с Вашингтон през следващите дни, за да осигури безопасен и мирен преход на властта в страната, който отразява волята на венецуелския народ.

          Лидерът на британската Консервативна партия (тори) Кеми Баденок похвали отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от американски войски като морално оправдан ход, заявявайки, че венецуелският президент е ръководил „бандитска държава“, предава Politico.

          - Реклама -

          Лидерът на британската опозиция заяви, че опитът ѝ от живота под диктатура в Нигерия я е накарал да съчувства на онези, които празнуват отстраняването на Мадуро.

          „Случилото се е доста необикновено, но разбирам защо Америка го направи. В ситуация, в която правната сигурност все още не е ясна, от морална гледна точка, вярвам, че това е било правилното решение“, заяви Баденок.

          Тя добави, че се различава от другите партийни лидери и други членове на Камарата на общините.

          „Израснах под военна диктатура, така че знам какво е да имаш някой като Мадуро на власт“, ​​отбеляза политикът. В същото време Баденок, чиято Консервативна партия работи в тясно сътрудничество с републиканците от десетилетия, заяви, че отвличането на Мадуро повдига „сериозни въпроси относно основания на правила ред“.

          Лидерът на торите също така повтори предупреждението на британския премиер Киър Стармър към Доналд Тръмп относно Гренландия, след като американският президент заяви, че арктическата територия е от съществено значение за сигурността на САЩ.

          По-рано Стармър подчерта, че Великобритания отдавна признава режима на Николас Мадуро за нелегитимен и подкрепя прехвърлянето на властта към легитимно правителство. Той добави, че Лондон планира да се споразумее за по-нататъшни стъпки с Вашингтон през следващите дни, за да осигури безопасен и мирен преход на властта в страната, който отразява волята на венецуелския народ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Тръмп е отправил четири искания към новия лидер на Венецуела

          Иван Христов -
          Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е поискала от новия лидер на Венецуела Делси Родригес да предприеме редица мерки, които ще доведат до...
          Общество

          Турция обмисля да забрани социалните мрежи на деца до 15 години

          Никола Павлов -
          Турция ще внесе проектозакон до края на януари, който предвижда забрана за достъп до социални мрежи за лица под 15 години. Това беше обявено...
          Политика

          Европа застана твърдо зад Дания и Гренландия след новите коментари на Тръмп

          Георги Петров -
          Група европейски държавни лидери изразиха категоричната си подкрепа за Дания в отговор на подновените изявления от страна на американския президент Доналд Тръмп относно автономната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions