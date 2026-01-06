НА ЖИВО
          Лидерът на опозицията на Венецуела предложи Нобеловата си награда за мир на Доналд Тръмп

          Мария Корина Мачадо
          Мария Корина Мачадо
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо предложи да сподели Нобеловата награда за мир, която ѝ беше присъдена през октомври 2025 г., с президента на САЩ Доналд Тръмп. В рамките на интервю пред Fox News тя многократно похвали американския лидер.

          „Тъй като това е награда от венецуелския народ, ние, разбира се, искаме да му я дадем и да я споделим с него“, заяви тя.

          Мачадо добави, че не е разговаряла с Тръмп от октомври. След операцията във Венецуела и отвличането на Николас Мадуро, самият президент на САЩ реши да подкрепи вицепрезидента Делси Родригес пред Мачадо или Едмундо Гонсалес, който се кандидатира, след като Мачадо беше спряна от изборите.

          „Тя няма подкрепа в страната, нито уважение в страната. Тя е много мила жена, но няма никакво уважение“, е мнението на Тръмп за Мачадо.

          По думите на Мачадо, обаче, опозицията на Венецуела ще превърне страната в съюзник на САЩ по отношение на сигурността и енергиен център за САЩ, както и ще гарантира защитата на чуждестранните инвестиции и репатрирането на милиони венецуелци, избягали от страната по времето на Мадуро. Все още не е ясно как нейното движение ще управлява страната, тъй като Венецуела, според Тръмп, в момента се „управлява“ от САЩ.

          Мачадо се укрива повече от година след изборите през 2024 г., но през 2025 г. посещава Норвегия, за да приеме Нобеловата награда за мир. Настоящото ѝ местонахождение е неизвестно, но тя заявява, че планира да се върне в родината си „възможно най-скоро“.

          По-ранни медийни съобщения сочат, че Тръмп не е подкрепил Мачадо като кандидат за президент, защото тя е отказала да му отстъпи Нобеловата награда за мир. Съобщава се, че приемането на Нобеловата награда за мир от Мачадо е било, в очите на Тръмп, „най-големият грях“.

