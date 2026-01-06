Линдзи Греъм: С Куба всичко е свършено, комунистическата диктатура няма шанс

Линдзи Греъм, влиятелен сенатор-републиканец, заяви, че комунистическият режим в Куба може да е на ръба на краха след ареста на венецуелския президент Николас Мадуро от страна на САЩ. Той добави, че:

„Комунистическата диктатура в Куба няма шанс да оцелее след свалянето на Мадуро. Всичко е свършено, това е само въпрос на време."

Журналистите припомнят и думите на Тръмп, който заяви, че режимът в Куба е „готов за падане“. Причината за това е, че Куба е силно зависима от вноса на петрол от Венецуела и е близък съюзник на страната.

Изданието The Hill припомня, че Куба е под властта на комунистическа диктатура повече от 60 години и според данни на Human Rights Watch, към 2024 г. правителството на Куба „продължава да потиска и наказва всички форми на инакомислие и публична критика“, особено в контекста на тежката икономическа криза в страната.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ, чийто родители са напуснали Куба и са се преместили в САЩ, също заяви, че кубинският режим трябва да бъде загрижен след задържането на Мадуро. Той подчерта, че ситуацията в Куба е много подобна на това във Венецуела и че Вашингтон иска да помогне на кубинците и на хората, които са били принудени да напуснат страната.