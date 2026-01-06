Локо (Пд) привлече нападател

Локомотив (Пловдив) подписа договор с Мариян Вангелов. Нападателят официално стана днес част от клуба с контракт за две години и половина, обявиха официално от „Лаута“.

- Реклама -

Мариян Вангелов e роден на 4.04.2003 година в Петрич. Юноша е на Пирин (Благоевград). Състезавал се е за Беласица, Дунав и Ботев II (Пловдив). За последно игра за Пирин (Благоевград).

Припомняме, че по-рано днес Локо (Пд) представи още един от Пирин – Запро Динев.

„Много съм развълнуван и горд, че вече съм футболист на Локомотив! Присъединявам се към клуб с голяма история и невероятна публика, която винаги стои зад отбора. Това е огромна мотивация за мен. Обещавам да работя здраво, да се раздавам на терена и заедно да се борим за победа във всяка една среща“, коментира Вангелов пред клубния сайт.