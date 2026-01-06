 Локо (Пловдив) взе Запро Динев

Локомотив (Пловдив) представи първото си ново попълнение. Крилото Запро Динев подписа договор за две години и половина.

Динев e роден на 25.09.1999 година в Петрич. Юноша е на Беласица. В своята кариера се е състезавал за Септември (София), Септември (Симитли), Беласица, Ботев (Пловдив), Витоша (Бистрица), Миньор (Перник). За последно беше част от втородивизионния Пирин (Благоевград).

„Изключително много съм щастлив от факта, че вече съм част от Локомотив! Идвам в един от най-големите клубове в България, който разполага с едни от най-верните привърженици! Ще дам най-доброто от себе си, за да може да постигаме успехи и да вървим напред!“, заяви Динев пред клубния сайт.

Преди дни Локомотив (Пловдив) подписа договор за три години с юношата на клуба Севи Идриз.