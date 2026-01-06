НА ЖИВО
          Мачадо поиска свобода на всички политически затворници във Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          Движението на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо излезе с призив към властите в Каракас да освободят всички политически затворници, след като САЩ задържаха президента Николас Мадуро, предаде Ройтерс.

          Призивът бе отправен от „Венте Венецуела“ (Vente Venezuela), движението на Мачадо, което заяви:

          „Тези, които несправедливо държат цивилни и военни политически затворници, трябва незабавно да ги освободят.“

          Според водеща венецуелска правозащитна организация, в страната има 863 политически затворници.

          Тръмп е отправил четири искания към новия лидер на Венецуела Тръмп е отправил четири искания към новия лидер на Венецуела

