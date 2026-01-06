Мачадо поиска свобода на всички политически затворници във Венецуела

Движението на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо излезе с призив към властите в Каракас да освободят всички политически затворници, след като САЩ задържаха президента Николас Мадуро, предаде Ройтерс.
Призивът бе отправен от „Венте Венецуела“ (Vente Venezuela), движението на Мачадо, което заяви:
Според водеща венецуелска правозащитна организация, в страната има 863 политически затворници.
