Макрон: Не вярвам, че САЩ ще нарушат датския суверенитет

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че не вярва Съединените щати да предприемат действия, които да „нарушат“ датския суверенитет.

Коментарите му дойдоха след подновените претенции на американския президент Доналд Тръмп към самоуправляващата се датска територия Гренландия, съобщава АФП.

„Не мога да си представя сценарий, в който Съединените американски щати биха се поставили в позиция да нарушат датския суверенитет“, каза Макрон пред France 2.

„Гренландия е територия под датски суверенитет и ще остане такава“, добави той в рамките на срещата на върха на съюзниците на Украйна.