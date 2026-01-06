Мария Илиева: Залите ни за срещи с избиратели са пълни

Това каза депутатът от ПП „Величие“ Мария Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Илиева определи като комплимент оценката на социолозите, които не им дават висок резултат на предстоящите избори. По думите й те никога не познават.
Народната представителка от ПП „Величие“ заяви, че е напълно възможно да се стигне до изненади на предстоящи вот и припомни, че вече сме видели мобилизацията на хората, излезли на улицата.
Това каза депутатът от ПП „Величие“ Мария Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Илиева определи като комплимент оценката на социолозите, които не им дават висок резултат на предстоящите избори. По думите й те никога не познават.
Народната представителка от ПП „Величие“ заяви, че е напълно възможно да се стигне до изненади на предстоящи вот и припомни, че вече сме видели мобилизацията на хората, излезли на улицата.