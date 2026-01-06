НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Мария Илиева: Залите ни за срещи с избиратели са пълни

          0
          10
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Залите ни за срещи с избиратели са пълни. Това ни радва, означава, че хората искат да научават все повече за нас, доверяват ни се, идват да ни чуят.“

          Това каза депутатът от ПП „Величие“ Мария Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Илиева определи като комплимент оценката на социолозите, които не им дават висок резултат на предстоящите избори. По думите й те никога не познават.

          „Те единствено могат да ни мобилизират, за да можем да представим още по-добри резултати и да им докажем, че те също са част от статуквото“, каза още гостенката.

          Народната представителка от ПП „Величие“ заяви, че е напълно възможно да се стигне до изненади на предстоящи вот и припомни, че вече сме видели мобилизацията на хората, излезли на улицата.

          „Залите ни за срещи с избиратели са пълни. Това ни радва, означава, че хората искат да научават все повече за нас, доверяват ни се, идват да ни чуят.“

          Това каза депутатът от ПП „Величие“ Мария Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Илиева определи като комплимент оценката на социолозите, които не им дават висок резултат на предстоящите избори. По думите й те никога не познават.

          „Те единствено могат да ни мобилизират, за да можем да представим още по-добри резултати и да им докажем, че те също са част от статуквото“, каза още гостенката.

          Народната представителка от ПП „Величие“ заяви, че е напълно възможно да се стигне до изненади на предстоящи вот и припомни, че вече сме видели мобилизацията на хората, излезли на улицата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Настимир Ананиев: 80% е шансът президентът да се включи в тези избори

          Златина Петкова -
          "Настимир Ананиев: 80% е шансът президентът да се включи в тези избори. За мен шансът той да слезе и да направи тази крачка е...
          Правосъдие

          Тире или запетая? СРС сезира Конституционния съд заради член от Кодекса за социално осигуряване

          Никола Павлов -
          Съдия от Софийския районен съд (СРС) е извършил едновременно пряк и косвен конституционен контрол върху разпоредба от Кодекса за социално осигуряване (КСО), като я...
          България

          Снежана Тодорова: Водещият трябва да е неутрален, когато разговоря със събеседниците си в студио

          Златина Петкова -
          "Водещите трябва да се отнасят с еднакво уважение към всички свои събеседници. Безспорно има право на неудобни въпроси, има право да търси истината и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions