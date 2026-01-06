Мария Илиева: Залите ни за срещи с избиратели са пълни

„Залите ни за срещи с избиратели са пълни. Това ни радва, означава, че хората искат да научават все повече за нас, доверяват ни се, идват да ни чуят.“

Това каза депутатът от ПП „Величие“ Мария Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Илиева определи като комплимент оценката на социолозите, които не им дават висок резултат на предстоящите избори. По думите й те никога не познават.

„Те единствено могат да ни мобилизират, за да можем да представим още по-добри резултати и да им докажем, че те също са част от статуквото“, каза още гостенката.

Народната представителка от ПП „Величие“ заяви, че е напълно възможно да се стигне до изненади на предстоящи вот и припомни, че вече сме видели мобилизацията на хората, излезли на улицата.