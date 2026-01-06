НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Мъж наръга друг пред Народния театър, задържаха го

          0
          44
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 36-годишен мъж за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди

          - Реклама -

          Съобщение от държавното обвинение разкрива, че инцидентът е станал на 4 януари 2026 г. около 20:30 ч. на площада пред Народния театър „Иван Вазов“ в София. Обвиняемият, с инициали К.Г., е нанесъл удар с нож в дланта на друг мъж, И.Д., причинявайки му прободно-порезна рана на лявата ръка.

          Според прокуратурата нападението е извършено без личен мотив и без пострадалият да е провокирал нападателя. Прокуратурата подчертава, че деянието е извършено на публично място и е мотивирано от хулигански подбуди, като обвиняемият е показал пренебрежение към обществени норми и телесната неприкосновеност на другия.

          Предвиждано наказание за обвиняемия е „лишаване от свобода“.

          Окръжна прокуратура – Ямбол настоява за постоянен арест на мъжа, убил свой познат в с. Маломир Окръжна прокуратура – Ямбол настоява за постоянен арест на мъжа, убил свой познат в с. Маломир

          Задържане и съдебни действия

          Обвиняемият е осъждан по-рано и с постановление на прокурор е задържан за срок до 72 часа. Софийската районна прокуратура ще внесе искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

          Образувано е досъдебно производство и предстои съдебното разследване.

          Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 36-годишен мъж за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди

          - Реклама -

          Съобщение от държавното обвинение разкрива, че инцидентът е станал на 4 януари 2026 г. около 20:30 ч. на площада пред Народния театър „Иван Вазов“ в София. Обвиняемият, с инициали К.Г., е нанесъл удар с нож в дланта на друг мъж, И.Д., причинявайки му прободно-порезна рана на лявата ръка.

          Според прокуратурата нападението е извършено без личен мотив и без пострадалият да е провокирал нападателя. Прокуратурата подчертава, че деянието е извършено на публично място и е мотивирано от хулигански подбуди, като обвиняемият е показал пренебрежение към обществени норми и телесната неприкосновеност на другия.

          Предвиждано наказание за обвиняемия е „лишаване от свобода“.

          Окръжна прокуратура – Ямбол настоява за постоянен арест на мъжа, убил свой познат в с. Маломир Окръжна прокуратура – Ямбол настоява за постоянен арест на мъжа, убил свой познат в с. Маломир

          Задържане и съдебни действия

          Обвиняемият е осъждан по-рано и с постановление на прокурор е задържан за срок до 72 часа. Софийската районна прокуратура ще внесе искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

          Образувано е досъдебно производство и предстои съдебното разследване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Прокуратурата в Ямбол започна разследване след видео с прегазена котка в с. Поляна

          Георги Петров -
          Районната прокуратура в Ямбол предприе действия по самосезиране вследствие на публикации, разпространени в интернет пространството, които документират проява на жестокост към гръбначно животно. Става...
          Политика

          Караджов настоя пред гръцкия си колега за спешни мерки срещу блокадите на границата

          Георги Петров -
          Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе спешен телефонен разговор с гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас. Основна тема...
          Политика

          Генералното консулство в Мюнхен отчете успешна 2025 година и начерта приоритетите за 2026-а

          Георги Петров -
          Генералното консулство на Република България в Мюнхен публикува официален отчет за дейността си през изминалата 2025 година и очерта ключовите приоритети за настоящата 2026...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions