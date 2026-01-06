Мъж наръга друг пред Народния театър, задържаха го

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 36-годишен мъж за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди

Съобщение от държавното обвинение разкрива, че инцидентът е станал на 4 януари 2026 г. около 20:30 ч. на площада пред Народния театър „Иван Вазов“ в София. Обвиняемият, с инициали К.Г., е нанесъл удар с нож в дланта на друг мъж, И.Д., причинявайки му прободно-порезна рана на лявата ръка.

Според прокуратурата нападението е извършено без личен мотив и без пострадалият да е провокирал нападателя. Прокуратурата подчертава, че деянието е извършено на публично място и е мотивирано от хулигански подбуди, като обвиняемият е показал пренебрежение към обществени норми и телесната неприкосновеност на другия.

Предвиждано наказание за обвиняемия е „лишаване от свобода“.

Задържане и съдебни действия

Обвиняемият е осъждан по-рано и с постановление на прокурор е задържан за срок до 72 часа. Софийската районна прокуратура ще внесе искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Образувано е досъдебно производство и предстои съдебното разследване.