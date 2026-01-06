Мексико изпревари Венецуела и се утвърди като водещ доставчик на петрол за Куба през 2025 г., сочат данни от индустрията, цитирани от „Файненшъл таймс“. Тази промяна настъпва в момент на повишено геополитическо напрежение, броени дни след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от американските военни спецчасти.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че кубинският режим е „готов да падне“, подчертавайки зависимостта на острова, който „получава всичките си приходи от венецуелския петрол“. Тръмп предупреди също, че „ще трябва да направи нещо“ по отношение на мексиканските наркопотоци към САЩ.

Въпреки натиска, лявото правителство на Мексико значително увеличи енергийните доставки за Хавана. Според данни на индустриалната организация Kpler, мексиканският износ е помогнал на Куба да компенсира резкия спад в доставките на венецуелски суров петрол.

„Вносът на венецуелски суров петрол в Куба е спаднал и Мексико се очертава като основен доставчик на важната енергийна суровина за страната“, коментира пред изданието Виктория Грабенвогер, анализатор в Kpler.

Статистиката показва, че през 2025 г. Мексико е изнасяло средно по 12 284 барела петрол на ден за Куба. Това количество представлява около 44% от общия внос на суровината на острова и бележи 56% увеличение спрямо нивата от 2024 г.

За сравнение, Венецуела, която традиционно бе най-големият енергиен партньор на Куба, е изнесла едва 9 528 барела на ден през 2025 г., осигурявайки 34% от вноса. Този обем е с 63% по-нисък спрямо 2023 г.

Данните на Kpler се потвърждават и от услугата за проследяване TankerTrackers.com, която отчита средно 9 720 барела венецуелски петрол дневно за острова. В това число влиза и петрол, прехвърлен от танкер, конфискуван от САЩ на 10 декември като част от наложената от Тръмп „пълна блокада“ върху санкционирани плавателни съдове.

Мексиканската държавна компания Pemex отчете още по-високи обеми. В доклад до американската фондова борса дружеството посочва, че звено Gasolinas Bienestar е доставило 17 200 барела суров петрол и 2000 барела петролни продукти дневно за първите девет месеца на 2025 г. Pemex уточнява, че е спазила „приложимото законодателство“ при износа на стойност 400 милиона долара.

Политическата обстановка остава сложна. През декември 2025 г. администрацията на САЩ разкритикува Мексико, че не играе „конструктивна регионална роля“. Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум осъди задържането на Мадуро, заявявайки, че „едностранните действия и инвазията не могат да бъдат основа за международните отношения през 21-ви век“.

Междувременно Куба продължава да страда от тежка икономическа криза, белязана от недостиг на валута и ежедневни прекъсвания на електрозахранването. Освен Мексико и Венецуела, Русия е осигурила около 15% от петролния внос на Куба през 2025 г., а Алжир – около 6%.