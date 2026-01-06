Мирните преговори за Украйна са „увиснали“ заради ситуацията във Венецуела

Напредъкът в преговорите за Украйна в Париж остава несигурен поради изместването на фокуса на САЩ към Венецуела, съобщава The Independent.

Журналистите отбелязват, че срещата на съюзниците на Украйна в Париж има за цел да помогне за определяне на сигурността на страната след потенциално прекратяване на огъня с Русия. Перспективите за тази среща обаче остават несигурни поради изместването на фокуса на американската администрация към Венецуела.

Преди началото на операцията на САЩ, френският президент Еманюел Макрон изрази оптимизъм относно срещата на „Коалицията на желаещите“. През последните няколко месеца те проучваха начини за предотвратяване на бъдеща руска агресия, ако тя се съгласи да прекрати военните действия срещу Украйна.

Тази среща ще събере 35 участници, 27 от които са държавни и правителствени глави. Очаква се американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер да представляват САЩ. Участниците целят да постигнат конкретни резултати по пет ключови приоритета след края на военните действия: начини за наблюдение на прекратяването на огъня; подкрепа за украинските въоръжени сили; разполагане на многонационални сили на суша, в морето и във въздуха; ангажименти в случай на по-нататъшна руска агресия; дългосрочно сътрудничество в областта на отбраната с Украйна.

Дали е реалистично тези планове да бъдат приложени във вторник обаче остава неясно, тъй като Тръмп е зает с последиците от решението си да смени ръководството във Венецуела, пише изданието.