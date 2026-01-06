НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Мирните преговори за Украйна са „увиснали“ заради ситуацията във Венецуела

          0
          38
          Среща на коалицията на желаещите в Париж
          Среща на коалицията на желаещите в Париж
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Напредъкът в преговорите за Украйна в Париж остава несигурен поради изместването на фокуса на САЩ към Венецуела, съобщава The Independent.

          - Реклама -

          Журналистите отбелязват, че срещата на съюзниците на Украйна в Париж има за цел да помогне за определяне на сигурността на страната след потенциално прекратяване на огъня с Русия. Перспективите за тази среща обаче остават несигурни поради изместването на фокуса на американската администрация към Венецуела.

          Преди началото на операцията на САЩ, френският президент Еманюел Макрон изрази оптимизъм относно срещата на „Коалицията на желаещите“. През последните няколко месеца те проучваха начини за предотвратяване на бъдеща руска агресия, ако тя се съгласи да прекрати военните действия срещу Украйна.

          Тази среща ще събере 35 участници, 27 от които са държавни и правителствени глави. Очаква се американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер да представляват САЩ. Участниците целят да постигнат конкретни резултати по пет ключови приоритета след края на военните действия: начини за наблюдение на прекратяването на огъня; подкрепа за украинските въоръжени сили; разполагане на многонационални сили на суша, в морето и във въздуха; ангажименти в случай на по-нататъшна руска агресия; дългосрочно сътрудничество в областта на отбраната с Украйна.

          Дали е реалистично тези планове да бъдат приложени във вторник обаче остава неясно, тъй като Тръмп е зает с последиците от решението си да смени ръководството във Венецуела, пише изданието.

          Напредъкът в преговорите за Украйна в Париж остава несигурен поради изместването на фокуса на САЩ към Венецуела, съобщава The Independent.

          - Реклама -

          Журналистите отбелязват, че срещата на съюзниците на Украйна в Париж има за цел да помогне за определяне на сигурността на страната след потенциално прекратяване на огъня с Русия. Перспективите за тази среща обаче остават несигурни поради изместването на фокуса на американската администрация към Венецуела.

          Преди началото на операцията на САЩ, френският президент Еманюел Макрон изрази оптимизъм относно срещата на „Коалицията на желаещите“. През последните няколко месеца те проучваха начини за предотвратяване на бъдеща руска агресия, ако тя се съгласи да прекрати военните действия срещу Украйна.

          Тази среща ще събере 35 участници, 27 от които са държавни и правителствени глави. Очаква се американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер да представляват САЩ. Участниците целят да постигнат конкретни резултати по пет ключови приоритета след края на военните действия: начини за наблюдение на прекратяването на огъня; подкрепа за украинските въоръжени сили; разполагане на многонационални сили на суша, в морето и във въздуха; ангажименти в случай на по-нататъшна руска агресия; дългосрочно сътрудничество в областта на отбраната с Украйна.

          Дали е реалистично тези планове да бъдат приложени във вторник обаче остава неясно, тъй като Тръмп е зает с последиците от решението си да смени ръководството във Венецуела, пише изданието.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          DeepState: Руснаците са се придвижили на Славянско и Краматорско направления в Украйна

          Иван Христов -
          Руските сили са постигнали успехи в Донецка област през последните 24 часа. Те са напреднали близо до село Фьодоровка на Славянско направление и в...
          Война

          The Telegraph: Сдържаната реакция на Европа на заплахите на Тръмп за Гренландия показват нейната слабост и зависимост от САЩ

          Иван Христов -
          Реакцията на Европа на очевидното предложение за анексиране на Гренландия беше сдържана и от двете страни. Дания се оплака, че Тръмп не е проявил...
          Политика

          ИЗВЪНРЕДНО: Първи коментар от България за пленяването на Мадуро

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев коментира ситуацията във Венецуела, наричайки я „пореден епизод на разграждането на международния правов ред“. Радев отправи критики към правителството в оставка...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions