МВнР на Китай обвини САЩ в подкопаване на международната стабилност с отвличането на Мадуро

САЩ са подкопали стабилността на международните отношения с операцията в Каракас, заяви говорителят на министерството на външните работи на Китай Мао Нин, цитирана от РИА Новости.

„САЩ игнорираха статута на венецуелския президент Николас Мадуро като държавен глава, открито започнаха дело и проведоха така нареченото съдебно заседание във вътрешния си съд, като по този начин сериозно нарушиха държавния суверенитет на Венецуела и подкопаха стабилността на международните отношения. Никоя държава не може да постави собствените си правила над международното право“, отбеляза тя.

Мао Нин призова за незабавното освобождаване на Мадуро и съпругата му Силия Флорес и за гарантиране на личната им безопасност. Тя добави, че Пекин е готов да поддържа мира и стабилността в Латинска Америка и Карибите, заедно със страните от региона и международната общност.

Ден преди това съд в Ню Йорк приключи първото заседание по делото на венецуелския президент. Той е изправен пред до четири доживотни присъди по обвинения в „заговор за извършване на наркотероризъм, контрабанда на кокаин, притежание на картечници и взривни устройства и заговор за използването им срещу САЩ“. Мадуро пледира невинен. Съдията разпореди на политика да се яви в съда на 17 март.