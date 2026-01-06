Началниците на Генералните щабове от „коалицията на желаещите“ обсъдиха гаранциите за сигурност за Украйна

В Париж началниците на Генералните щабове на страните от „коалицията на желаещите“ обсъдиха гаранциите за сигурност за Украйна и механизмите за практическото им прилагане, съобщи френския генерал Фабиен Мандон.

- Реклама -

Освен това са присъствали Алексус Гринкевич, командващ въоръжените сили на САЩ в Европа, и украинският генерал Андрий Гнатов.

По-късно ще се проведе среща на лидерите, в която ще участват и американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.