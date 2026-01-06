НА ЖИВО
          Началниците на Генералните щабове от „коалицията на желаещите“ обсъдиха гаранциите за сигурност за Украйна

          Началниците на Генералните щабове от коалицията на желаещите
          Началниците на Генералните щабове от коалицията на желаещите
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Париж началниците на Генералните щабове на страните от „коалицията на желаещите“ обсъдиха гаранциите за сигурност за Украйна и механизмите за практическото им прилагане, съобщи френския генерал Фабиен Мандон.

          Освен това са присъствали Алексус Гринкевич, командващ въоръжените сили на САЩ в Европа, и украинският генерал Андрий Гнатов.

          По-късно ще се проведе среща на лидерите, в която ще участват и американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

