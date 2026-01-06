НА ЖИВО
      вторник, 06.01.26
          Начало Европа Общество

          Нарастваща емиграция от Германия: за първи път от 25 години повече полски граждани напускат страната, отколкото пристигат

          Снимка: notesfrompoland.com
          За първи път от 25 години повече полски граждани са напуснали Германия, отколкото са влезли в страната, съобщи радиостанция RMF24.

          Разликата между новопристигналите и заминаващите е станала отрицателна, като тя възлиза на над 12 000 души. Според данни 76 320 души са емигрирали в Германия, докато 88 388 граждани са се завърнали в Полша.

          Радиостанцията посочва, че причините за тази ситуация са влошаващата се икономическа обстановка в Германия, както и нарастващата икономика на Полша. Допълнително се отбелязва, че дискриминацията в Германия може също да играе роля в решението на полските граждани да се завърнат у дома.

          Последвайте Евроком в Google News

