„Настимир Ананиев: 80% е шансът президентът да се включи в тези избори. За мен шансът той да слезе и да направи тази крачка е много по-голям. Това е мое лично мнение на базата на процеси, които виждам.“

Това каза председателят на ПП ВОЛТ бившият депутат от ПП-ДБ Настимир Ананиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Ананиев е добре изборите да се поотложат, за да не се провеждат в началото на месец март. Другият проблем обаче бил, че в началото на месец април са Цветница и след това Великден. Той заключи, че вероятно най-подходящата дата за предстоящия вот е 29-и март.

Според председателя на ПП ВОЛТ е важно да се види на кого ще даде мандата президентът Радев. По думите му се наблюдава нежелание той да отиде в ръцете на Андрей Гюров. Той посочи, че трябва да се има предвид също, че вече няколко от представителите на т.нар. „домова книга“ са отказали категорично да влязат в ролята на служебен премиер.