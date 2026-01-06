НОИ пусна Единен портал за електронни услуги

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че Единният портал за електронни услуги (ЕПЕУ) вече е основната точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет. Порталът улеснява достъпа до важни услуги, като същевременно предлага интерактивност и удобство за потребителите.

Как да се възползвате от портала

За да използвате услугите на портала, е необходима автентикация чрез едно от наличните средства:

Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ,

на НОИ, ПИК на Националната агенция по приходите (НАП),

на Националната агенция по приходите (НАП), или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Не се изисква допълнителна регистрация или въвеждане на данни – в полето „Идентификатор“ трябва да се въведе ЕГН или ЛНЧ.

Какво предлага порталът

Достъп до Електронното осигурително досие ;

; Възможност за заявяване на електронни услуги след създаване на профил;

след създаване на профил; Достъп до портали за подаване на данни от задължени лица.

Как да получите помощ

Информация относно електронните услуги на НОИ може да бъде получена и чрез Контактния център на институцията на телефон 0 700 14 802.

Промени до края на 2026 година

До края на 2026 година, всички отделни електронни услуги ще бъдат постепенно изведени от експлоатация като самостоятелни приложения и ще бъдат интегрирани в Единния портал за електронни услуги, за да се улесни процесът за потребителите и да се осигури по-добра интеграция на административните услуги.