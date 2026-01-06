НА ЖИВО
          НОИ пусна Единен портал за електронни услуги

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че Единният портал за електронни услуги (ЕПЕУ) вече е основната точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет. Порталът улеснява достъпа до важни услуги, като същевременно предлага интерактивност и удобство за потребителите.

          Как да се възползвате от портала

          За да използвате услугите на портала, е необходима автентикация чрез едно от наличните средства:

          • Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ,
          • ПИК на Националната агенция по приходите (НАП),
          • или квалифициран електронен подпис (КЕП).

          Не се изисква допълнителна регистрация или въвеждане на данни – в полето „Идентификатор“ трябва да се въведе ЕГН или ЛНЧ.

          Какво предлага порталът

          • Достъп до Електронното осигурително досие;
          • Възможност за заявяване на електронни услуги след създаване на профил;
          • Достъп до портали за подаване на данни от задължени лица.

          Как да получите помощ

          Информация относно електронните услуги на НОИ може да бъде получена и чрез Контактния център на институцията на телефон 0 700 14 802.

          Промени до края на 2026 година

          До края на 2026 година, всички отделни електронни услуги ще бъдат постепенно изведени от експлоатация като самостоятелни приложения и ще бъдат интегрирани в Единния портал за електронни услуги, за да се улесни процесът за потребителите и да се осигури по-добра интеграция на административните услуги.

