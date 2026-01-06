Ново напрежение: Дронове и стрелба около президентския дворец в Каракас

Вчера вечерта, около 20:00 ч. местно време (00:00 ч. по Гринуич), в района на президентския дворец „Мирафлорес“ в Каракас се чула стрелба, предаде Франс прес, позовавайки се на очевидци.

Според свидетелите, неидентифицирани дронове прелетели близо до двореца, което предизвикало реакция от охранителните екипи на президентската резиденция, които започнали да стрелят.

Няма сблъсъци, властите уверяват, че ситуацията е под контрол

Инцидентът се случил само два дни след пленяването на венецуелския президент Николас Мадуро от американски военни в рамките на зрелищна военна операция в столицата.

Кадри от инцидента бързо се разпространили в социалните мрежи, като предизвикали тревога сред местните жители и международната общност.

Няколко часа след инцидента официален източник от венецуелските власти потвърдил, че в централната част на Каракас са прелетели дронове без разрешение, поради което полицията е стреляла предупредително. Въпреки инцидента, властите уверяват, че не е имало сблъсък, а ситуацията в страната остава напълно спокойна.