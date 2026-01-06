ОБРАТ! „Ню Йорк Таймс“: Обвинението срещу Мадуро за „Картела на слънцата“ отпадна

Статия на The New York Times разкрива, че Министерството на правосъдието на САЩ е направило крачка назад по едно от най-спорните обвинения, а именно, че венецуелският президент Николас Мадуро ръководи престъпна организация, наречена Картелът на слънцата.

- Реклама -

Според изданието това обвинение не произлиза от независими разследвания или доказателства, които да показват съществуването на структурирана престъпна организация, а от официално обвинение, подадено през 2020 г. от самото Министерство на правосъдието пред голямо жури. От този момент нататък други американски агенции започват да използват термина, без да поставят под съмнение неговата валидност като реална организация.

Според The New York Times, на базата на този документ, през 2025 г. Министерството на финансите и по-късно Държавният департамент на САЩ класифицират Картела на слънцата като терористична организация. Въпреки това, експерти по организираната престъпност и наркотрафик в Латинска Америка от години твърдят, че Картелът на слънцата не съществува като официална криминална структура с йерархия и самостоятелна операция.

Специалистите, цитирани от изданието, посочват, че терминът всъщност е колоквиален израз, използван още през 90-те години от венецуелски медии, за да се отнася по общ начин към корумпирани цивилни и военни служители, замесени в наркотрафик, а не към картел, подобен на други криминални организации в региона.

Тази интерпретация беше призната и от самото Министерство на правосъдието на САЩ, което след ареста на Николас Мадуро публикува ревизирано обвинение. В новия документ прокурорите премахват твърдението, че Картелът на слънцата е реална престъпна организация и започват да го описват като “система на протекционизъм” и “култура на корупция”, подкрепена от парите от наркотрафик, които преминават през различни нива на държавната власт.

Трябва да се отбележи, че президентът на Колумбия, Густаво Петро, многократно е отричал съществуването на Картела на слънцата като терористична организация, състояща се от венецуелски военни.

Чрез своята социална мрежа X, Петро вече беше споменал, че в разследванията на Колумбия не се среща никакво споменаване на такъв картел, като подчерта, че не съществуват доказателства, които да подкрепят неговото съществуване. Според него, кокаинът, който достига до Венецуела, идва главно от централната част на Колумбия и не от структуриран криминален картел, базиран във Венецуела.

Президентът е настоявал, че тази наративна линия е използвана с политически и военни цели и не отразява реалността на наркотрафика в региона.