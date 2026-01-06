Главен инспектор по приходите в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) във Варна, с инициали А. П., е признат за виновен от три съдебни инстанции за корупционно престъпление. Служителят е осъден за това, че е поискал подкуп в размер на 5000 лева, за да прикрие доказателства за данъчни престъпления на търговец.

Информацията бе потвърдена официално от Окръжната прокуратура в Русе.

Схемата започва в началото на февруари 2020 г., когато на инспектор А. П. е възложена ревизия на дружество с ограничена отговорност, базирано в град Русе. По време на проверката данъчният служител е поставил условие пред търговеца – срещу сумата от 5000 лева той няма да събере уличаващи доказателства за укриване на данъци. В случай че такива бъдат открити, уговорката е била те да не бъдат докладвани на началника на отдел „Селекция“ към приходната агенция във Варна.

След отправянето на искането е подаден сигнал до органите на МВР. Русенската окръжна прокуратура образува досъдебно производство, в рамките на което са събрани множество доказателства. В резултат на разследването данъчният инспектор е бил задържан и му е повдигнато обвинение за искане на подкуп.

Към момента присъдата на служителя е влязла в сила след потвърждение от всички съдебни инстанции.