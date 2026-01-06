Оранжев код: Интензивни валежи и силен вятър утре (КАРТА)

Атмосферното налягане ще се понижи, като ще бъде значително по-ниско от средното за месеца.

През нощта в Дунавската равнина и по долината на Струма ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Над Югозападна България облачността ще е значителна, като на места ще превалява дъжд. В източните райони на страната ще преобладава ясно време. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, като в София ще бъдат около 5°. По-ниски температури се очакват в северозападните райони на страната.

Утре ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, като тези в крайните южни райони ще бъдат значителни. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад, който ще задържи високите температури. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, а по-ниски в Северозападна България – между 2° и 4°. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък, като в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици.

НИМХ е издал оранжев код за опасно време в област Кърджали за силен вятър с пориви до 20-24 m/s и валежи 35-65 mm за 24 часа в община Кирково. В останалите общини в областта се очакват 20-35 mm валежи за 24 часа.

Жълт код за поледици и снежна покривка до 10 см е обявен за областите Видин, Враца и Монтана. В Смолян и Благоевград се обявява жълт код за количество валежи от 20-35 mm и силен вятър с пориви до 20-24 m/s.

Жълт код за силен вятър с пориви до 20-24 m/s е обявен за областите Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Ямбол, Стара Загора, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Разград и Сливен.

Над планините ще бъде предимно облачно и ветровито, с валежи от дъжд в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще има облачно време, като следобед се очакват валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°, а температурата на морската вода ще бъде между 9° и 11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.