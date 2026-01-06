Унгарският министър-председател Виктор Орбан изрази силно недоумение и остра реакция спрямо искането на Украйна за финансова подкрепа в размер на 800 милиарда долара. Сумата, която Киев е поискал от западните страни за период от 10 години с цел възстановяване, бе определена от правителствения ръководител като „потресаваща“. Той заяви категорично, че Будапеща няма да се включи в това финансиране.

В публикация в социалната мрежа Facebook Орбан написа: „Украинците представиха нов законопроект. Този път за 800 милиарда долара. Толкова ще им е необходима сума през следващите 10 години, за да осигурят функционирането на страната си. Потресаваща сума.“ Унгарският премиер направи и сравнение с икономиката на собствената си държава, отбелязвайки: „Това е почти четири пъти годишния БВП на Унгария“.

Коментарът на Орбан е провокиран от изказване на украинския вицепремиер Тарас Качка. На 3 януари Качка обяви, че е постигнал споразумение с представители на Европейския съюз за отпускането на въпросната помощ за десетгодишен период. Според властите в Киев, това искане е елемент от т.нар. мирен план, който те са представили на 24 декември по време на преговори в САЩ.

Виктор Орбан разкритикува и действията на европейските институции в този контекст. „Именно затова през декември представители на Брюксел се стремяха да размразят руските активи на всяка цена и искат радикално да преразгледат следващия бюджет на ЕС. Апетитите на Украйна нарастват“, отбеляза той.

Позицията на Будапеща бе потвърдена и на 5 януари по време на голяма пресконференция. Тогава премиерът заяви, че Унгария не възнамерява да финансира Украйна, нито да подкрепя продължаването на въоръжения конфликт там през 2026 г.

Въпросният 20-точков мирен план за Украйна предвижда, наред с други мерки, предоставянето на „глобален пакет“ помощ и създаване на фондове за възстановяването на страната на стойност 800 милиарда долара.