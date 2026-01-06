Патриарх Даниил: Празникът е проява на Божията любов

6 януари е ден, който носи дълбок духовен смисъл за християнството. Празникът Богоявление е един от най-великите християнски празници, когато вярващите честват Кръщението на Исус Христос в река Йордан от свети Йоан Кръстител. Според българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, Богоявление е проява на Божията любов, чрез която Бог се открива на човека.
Патриархът поясни, че празникът отговаря на въпроса на всеки човек за смисъла на живота.
Великото събитие при река Йордан
Богоявление припомня библейското събитие при река Йордан, когато Христос се явява и е засвидетелстван като Божи Син. Господ не само се открива, но и показва по какъв начин стига до сърцата на хората. Според патриарха, това е пътят на истинската любов, която идва от Бог и ни води към спасение.
Посланието на св. Йоан Кръстител
Българският патриарх акцентира и върху посланието на св. Йоан Кръстител, което е актуално и днес.
Този призив, според него, е отправен към всички хора, независимо от тяхното положение и съсловие.
Велик богоявленски водосвет
След светата литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, българският патриарх ще отслужи Велик богоявленски водосвет пред храма. Също така ще вземе участие в водосвет на бойните знамена на Българската армия. Това е важен момент в празника, когато светената вода се използва не само за поръсване на вярващите, но и за очистване на домовете и местата на работа.
Светената вода и нейното значение
Съществува традиция на Богоявление осветената вода да бъде взета от храмовете или край реките и морето, като символ на очистването от греховете и получаване на Божие благословение. Вярващите я използват през цялата година за пиене или поръсване на домовете си. Тази вода се съхранява, за да пази здравето и благословението на семейството.
Богоявление и духовно обновление
