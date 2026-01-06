НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Пламен Андреев е футболист на Лех Познан

          Вратарят преминава в полския клуб под наем от Фейенорд до края на сезона с опция за закупуване

          0
          8
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Пламен Андреев е футболист на Лех Познан, съобщиха официално от шампиона на Полша. Вратарят преминава в полския клуб под наем от Фейенорд до края на сезона с опция за закупуване. До момента през кампанията юношата на Левски пази за испанския Расинг Сантандер, за който записа пет мача.

          - Реклама -

          Съобщението на Лех:

          „Пламен Андреев е даден под наем на Лех Познан

          След като премина медицински тестове и изпълни всички формалности, Пламен Андреев стана нов играч на Лех Познан. Българинът се присъединява към Колейорз под наем за следващите шест месеца. Полският шампион има опция да купи вратаря от Фейенорд Ротердам.

          21-годишният футболист първо премина медицински изследвания в клиниката „Рехаспорт“ и след като изпълни всички формалности, подписа договор с Лех Познан. Българинът е подписал договор за наем с Колейорж до края на текущия сезон, но Колейорж има опция да откупи играча.

          „Пламен Андреев се присъединява към нас под наем за шест месеца с опция за закупуване от Фейенорд Ротердам. Той е млад, талантлив вратар, който играе за младежкия национален отбор на България. Има над 60 участия в елита на България, откъдето се премести в Холандия, където дебютира във Фейенорд, а есенния сезон прекара под наем в Расинг Сантандер във втора испанска дивизия. Разчитаме на него да засили конкурентната ни позиция като вратар. Той има много силни страни: може да покаже рефлексите си, да прави ефективни спасявания на голлинията, да печели двубои и е добър и във въздуха“, казва спортният директор на Лех Томаш Ржаса.

          Андреев е възпитаник на младежката школа на Левски София и именно с тях прави първите си стъпки във футбола за старши отбори. Българинът има общо 89 участия за старшия отбор, като запазва 53 чисти мрежи и печели Купата на България с отбора си. След това младият вратар се мести в Холандия, във Фейенорд Ротердам, където записва едно участие. 21-годишният футболист прекара есенния сезон под наем в Расинг Сантандер, където записа пет участия. Сега вратарят ще се бори да подсили конкуренцията в Колейорз и да дебютира в синьо-белите цветове.

          „Лех е клуб с богата история, множество трофеи и най-фанатичните фенове в страната. Те играят на три фронта тази пролет и се целят високо във всички състезания, така че се надявам да мога да помогна на отбора да постигне целите си“, добавя новият вратар на Колейорз.“

          Пламен Андреев е футболист на Лех Познан, съобщиха официално от шампиона на Полша. Вратарят преминава в полския клуб под наем от Фейенорд до края на сезона с опция за закупуване. До момента през кампанията юношата на Левски пази за испанския Расинг Сантандер, за който записа пет мача.

          - Реклама -

          Съобщението на Лех:

          „Пламен Андреев е даден под наем на Лех Познан

          След като премина медицински тестове и изпълни всички формалности, Пламен Андреев стана нов играч на Лех Познан. Българинът се присъединява към Колейорз под наем за следващите шест месеца. Полският шампион има опция да купи вратаря от Фейенорд Ротердам.

          21-годишният футболист първо премина медицински изследвания в клиниката „Рехаспорт“ и след като изпълни всички формалности, подписа договор с Лех Познан. Българинът е подписал договор за наем с Колейорж до края на текущия сезон, но Колейорж има опция да откупи играча.

          „Пламен Андреев се присъединява към нас под наем за шест месеца с опция за закупуване от Фейенорд Ротердам. Той е млад, талантлив вратар, който играе за младежкия национален отбор на България. Има над 60 участия в елита на България, откъдето се премести в Холандия, където дебютира във Фейенорд, а есенния сезон прекара под наем в Расинг Сантандер във втора испанска дивизия. Разчитаме на него да засили конкурентната ни позиция като вратар. Той има много силни страни: може да покаже рефлексите си, да прави ефективни спасявания на голлинията, да печели двубои и е добър и във въздуха“, казва спортният директор на Лех Томаш Ржаса.

          Андреев е възпитаник на младежката школа на Левски София и именно с тях прави първите си стъпки във футбола за старши отбори. Българинът има общо 89 участия за старшия отбор, като запазва 53 чисти мрежи и печели Купата на България с отбора си. След това младият вратар се мести в Холандия, във Фейенорд Ротердам, където записва едно участие. 21-годишният футболист прекара есенния сезон под наем в Расинг Сантандер, където записа пет участия. Сега вратарят ще се бори да подсили конкуренцията в Колейорз и да дебютира в синьо-белите цветове.

          „Лех е клуб с богата история, множество трофеи и най-фанатичните фенове в страната. Те играят на три фронта тази пролет и се целят високо във всички състезания, така че се надявам да мога да помогна на отбора да постигне целите си“, добавя новият вратар на Колейорз.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Локо (Пд) привлече нападател

          Станимир Бакалов -
          Локомотив (Пловдив) подписа договор с Мариян Вангелов. Нападателят официално стана днес част от клуба с контракт за две години и половина, обявиха официално от...
          Спорт

          Ъъдър представи Цунами

          Станимир Бакалов -
          Втородивизионния турски Ъъдър обяви преминаването на левия бек Цунами от Левски. „Сините“ сториха това часове преди новия тим на бразилеца. Договорът на крайния бранител с...
          Спорт

          Рома се върна на победния път

          Станимир Бакалов -
          Рома спечели с 2:0 гостуването на Лече и се изкачи на четвъртото място в Серия "А". "Вълците" допуснаха поражение в предишния кръг като гост на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions