Пламен Андреев е футболист на Лех Познан, съобщиха официално от шампиона на Полша. Вратарят преминава в полския клуб под наем от Фейенорд до края на сезона с опция за закупуване. До момента през кампанията юношата на Левски пази за испанския Расинг Сантандер, за който записа пет мача.

Съобщението на Лех:

„Пламен Андреев е даден под наем на Лех Познан

След като премина медицински тестове и изпълни всички формалности, Пламен Андреев стана нов играч на Лех Познан. Българинът се присъединява към Колейорз под наем за следващите шест месеца. Полският шампион има опция да купи вратаря от Фейенорд Ротердам.

21-годишният футболист първо премина медицински изследвания в клиниката „Рехаспорт“ и след като изпълни всички формалности, подписа договор с Лех Познан. Българинът е подписал договор за наем с Колейорж до края на текущия сезон, но Колейорж има опция да откупи играча.

„Пламен Андреев се присъединява към нас под наем за шест месеца с опция за закупуване от Фейенорд Ротердам. Той е млад, талантлив вратар, който играе за младежкия национален отбор на България. Има над 60 участия в елита на България, откъдето се премести в Холандия, където дебютира във Фейенорд, а есенния сезон прекара под наем в Расинг Сантандер във втора испанска дивизия. Разчитаме на него да засили конкурентната ни позиция като вратар. Той има много силни страни: може да покаже рефлексите си, да прави ефективни спасявания на голлинията, да печели двубои и е добър и във въздуха“, казва спортният директор на Лех Томаш Ржаса.

Андреев е възпитаник на младежката школа на Левски София и именно с тях прави първите си стъпки във футбола за старши отбори. Българинът има общо 89 участия за старшия отбор, като запазва 53 чисти мрежи и печели Купата на България с отбора си. След това младият вратар се мести в Холандия, във Фейенорд Ротердам, където записва едно участие. 21-годишният футболист прекара есенния сезон под наем в Расинг Сантандер, където записа пет участия. Сега вратарят ще се бори да подсили конкуренцията в Колейорз и да дебютира в синьо-белите цветове.

„Лех е клуб с богата история, множество трофеи и най-фанатичните фенове в страната. Те играят на три фронта тази пролет и се целят високо във всички състезания, така че се надявам да мога да помогна на отбора да постигне целите си“, добавя новият вратар на Колейорз.“