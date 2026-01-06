НА ЖИВО
          Почина журналистът Николай Стефанов

          Снимка: Фейсбук/Труд
          На 75 години почина журналистът Николай Стефанов, съобщават неговите колеги от вестник „Труд“. Стефанов е бивш първи заместник-главен редактор на изданието в периода 1994-2000 година.

          Поклонението ще се състои на 9 януари (петък) от 12:00 ч. на Централните софийски гробища.

          Николай Стефанов е роден на 27 март 1950 г. в софийското село Калотина. Завършил е английската гимназия в София и журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

          През своята кариера, Стефанов работи като репортер във вестник „Земеделско знаме“ (1974-1977), екскурзовод в „Интерхотели – Балкантурист“ (1978-1980) и редактор във вестник „Учителско дело“ (1981-1984). След това той постъпва като редактор в международния отдел на „Труд“, където оставя значим принос за развитието на изданието.

