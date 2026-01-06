Погребаха Димитър Пенев в родното му село Мировяне

Във вторник легендарният Димитър Пенев беше погребан в родното си село Мировяне. Тялото на Стратега бе положено в гроба на родителите му.

Ден по-рано на националния стадион „Васил Левски“ бе поклонението пред тленните останки, продължило повече от три часа.

Опелото на Стратега в родното му село продължи над час и половина. А след това всички се затъпиха към гробището, където положиха тялото на легендарния ни треньор.

Шествието бе водено от съпругата на Пенев – Надежда.

По време на опелото присъстваха редици близки, приятели и възпитаници на Димитър Пенев. Да си вземат последно сбогом с Пената дойдоха Емил Костадинов, Пламен Николов, Георги Донков, Гошо Гинчев, шефът в ЦСКА Бойко Величков и други.