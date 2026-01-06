НА ЖИВО
      вторник, 06.01.26
          „Политико": Това, което Путин обещаваше за Украйна, Тръмп го постигна за половин час във Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          САЩ с нова смела акция срещу Венецуела, която хвърля сянка върху усилията на Русия да бъде считана за глобален противник на Запада, пише POLITICO. Президентът Доналд Тръмп, с експресно действие по задържането на венецуелския президент Николас Мадуро, показва как може да се постигне реална власт на световната сцена, оставяйки Владимир Путин на заден план.

          Политически анализатор и бивш съветник на Кремъл Аббас Галиамов сподели:

          „Путин трябва да изпитва неописуема завист към Тръмп. Това, което Путин обещаваше да направи в Украйна, Тръмп го постигна за половин час [във Венецуела].”

          САЩ изпратиха войска, която извърши бърза операция в Каракас, пленявайки Мадуро, който по-късно беше доведен в Ню Йорк, за да се изправи пред съда по обвинения в наркотрафик и тероризъм. Тръмп коментира, че терминът „отвлечен“ е приемлив за описването на събитието, което хвърли сянка върху действията на Путин, който все още е затънал в продължителната война в Украйна.

          Игор Гиркин, руски националист и бивш разузнавач, който сега излежава наказание, написа в своя Телеграм канал:

          „Преживяхме още един удар за имиджа си. Още една страна, която разчиташе на помощ от Русия, не я получи.“

          Въпреки че Русия се опитваше да изгради международен блок на антикомунистическите и антизападни режими, последните събития, включително САЩ да действат решително в Венецуела, разкриват слабостта на руската власт в стратегически моменти.

          Путин е разочарован, не само защото не успя да подпомогне съюзниците си, но и защото Тръмп сякаш демонстрира повече смелост и ефективност в този тип глобални намеси. Докато Русия се бори с тежките последици от своята агресия в Украйна и съседните региони, Тръмп продължава да налага волята на САЩ, като показва какво може да се постигне при агресивни действия.

          Александър Дукин, известен руски ултранационалист, коментира с ирония:

          „Цяла Русия си задава въпроса защо ние не решаваме проблемите си по същия начин“.

          Руските националисти изразиха завист към действията на Тръмп, припомняйки, че Русия често не успява да реализира подобни интервенции, въпреки огромния си военен ресурс.

          Маргарита Симонян, говорител на прокремълски медии, също не скри чувството на завист:

          „Има причина да завиждаме на Тръмп.“

          Галиамов добави, че действията на Тръмп всъщност потвърдиха възприятията на Русия за света, в който сила и успех са всичко:

          „Путин сам създаде свят, в който единственото, което има значение, е успехът. И сега американците показаха как става това, докато унижението на Путин е очевидно за всички.“

