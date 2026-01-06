Премиерът на Гренландия призова за подновяване на преговорите със САЩ

Премиерът на ГренландияЙенс-Фредерик Нилсен призова в понеделник за подновяване на преговорите със САЩ, след като президентът Доналд Тръмп повтори, че иска да анексира богатата на минерали арктическа територия.
На 4 януарипрезидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че САЩ се нуждаят от контрол над Гренландия от съображения за национална сигурност. Според него това е стратегически въпрос, понеже се твърди, че около острова има „руски и китайски кораби навсякъде“, а Дания „не е в състояние да засили сигурността“ на територията.
Американският лидер многократно се е връщал към темата за анексирането на острова към САЩ. По време на първия си мандат той предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност в анексирането й, заплашвайки Копенхаген с търговски мита, ако откаже. Датският премиер Мете Фредериксен отхвърля тези твърдения, подчертавайки, че островът е част от кралството.
Гренландия е част от Дания като автономна територия. През 1951 г.Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него САЩ се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.
Иначе ще потърсят помощ от НАТО, ако Тръмп им отвлече кралското семейство. Да се смееш ли, да ревеш ли
Milena Garcia Milkova Абе с Гренландия няма стане така както с Венецуела Либия и Ирак
Генадий Георгиев и защо не ?
Генадий Георгиев янките в последните години избират я дементен, я луд президент. Логика там няма
Milena Garcia Milkova щото Дания не е бананова република е за тва.Колкото и да е слаб ЕС (а този е трагичен )няма да остави нещата така.Кралското семейство(датското)е по влиятелно и от уинзорци.При такъв ход на САЩ може да си 100% ще се навлекат гнева на Европа и останалия свят се се и Великобритания.А там повярвай ми нещата не са розови.Американската икономика е на червено само Китай и от части Европа може да ги кредитира.Ай сега съпостави това с фактите и помисли пак
Milena Garcia Milkova никои никои не избира а дълбоката държава си турва хора лесни за контрол.