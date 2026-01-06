Премиерът на Гренландия призова за подновяване на преговорите със САЩ

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен призова в понеделник за подновяване на преговорите със САЩ, след като президентът Доналд Тръмп повтори, че иска да анексира богатата на минерали арктическа територия.

„Ситуацията не е такава, че Съединените щати да могат да завладеят Гренландия. Това не е така. Затова не трябва да се паникьосваме. Трябва да възстановим доброто сътрудничество, което някога имахме“, каза Нилсен.

„Трябва да се опитаме да възстановим контакта“, добави той, цитиран от информационната агенция Ritzau. - Реклама -

На 4 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че САЩ се нуждаят от контрол над Гренландия от съображения за национална сигурност. Според него това е стратегически въпрос, понеже се твърди, че около острова има „руски и китайски кораби навсякъде“, а Дания „не е в състояние да засили сигурността“ на територията.

Американският лидер многократно се е връщал към темата за анексирането на острова към САЩ. По време на първия си мандат той предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност в анексирането й, заплашвайки Копенхаген с търговски мита, ако откаже. Датският премиер Мете Фредериксен отхвърля тези твърдения, подчертавайки, че островът е част от кралството.

Гренландия е част от Дания като автономна територия. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него САЩ се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.