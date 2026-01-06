НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Прокуратурата в Ямбол започна разследване след видео с прегазена котка в с. Поляна

          0
          18
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Районната прокуратура в Ямбол предприе действия по самосезиране вследствие на публикации, разпространени в интернет пространството, които документират проява на жестокост към гръбначно животно. Става въпрос за видеоклип, показващ как котка бива прегазена от лек автомобил. Според данните от разпространените кадри, инцидентът се е случил на територията на село Поляна, област Ямбол. Това съобщиха официално от пресцентъра на институцията.

          - Реклама -

          По разпореждане на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Ямбол е стартирана проверка, която е възложена на служителите от Районното управление (РУ) на МВР в град Стралджа.

          Основната цел на проверката е да бъде установена по безспорен начин самоличността на извършителя на деянието. В хода на работата органите на реда трябва да съберат сведения и да снемат обяснения от всички лица, които имат отношение към случая.

          След като проверката приключи, всички събрани материали ще бъдат докладвани на наблюдаващия прокурор. Той ще анализира фактите и ще прецени какви последващи процесуални действия да бъдат предприети спрямо извършителя.

          Районната прокуратура в Ямбол предприе действия по самосезиране вследствие на публикации, разпространени в интернет пространството, които документират проява на жестокост към гръбначно животно. Става въпрос за видеоклип, показващ как котка бива прегазена от лек автомобил. Според данните от разпространените кадри, инцидентът се е случил на територията на село Поляна, област Ямбол. Това съобщиха официално от пресцентъра на институцията.

          - Реклама -

          По разпореждане на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Ямбол е стартирана проверка, която е възложена на служителите от Районното управление (РУ) на МВР в град Стралджа.

          Основната цел на проверката е да бъде установена по безспорен начин самоличността на извършителя на деянието. В хода на работата органите на реда трябва да съберат сведения и да снемат обяснения от всички лица, които имат отношение към случая.

          След като проверката приключи, всички събрани материали ще бъдат докладвани на наблюдаващия прокурор. Той ще анализира фактите и ще прецени какви последващи процесуални действия да бъдат предприети спрямо извършителя.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Караджов настоя пред гръцкия си колега за спешни мерки срещу блокадите на границата

          Георги Петров -
          Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе спешен телефонен разговор с гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас. Основна тема...
          Политика

          Генералното консулство в Мюнхен отчете успешна 2025 година и начерта приоритетите за 2026-а

          Георги Петров -
          Генералното консулство на Република България в Мюнхен публикува официален отчет за дейността си през изминалата 2025 година и очерта ключовите приоритети за настоящата 2026...
          Крими

          Мъж наръга друг пред Народния театър, задържаха го

          Никола Павлов -
          Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 36-годишен мъж за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди Съобщение от държавното обвинение разкрива, че инцидентът е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions