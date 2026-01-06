Районната прокуратура в Ямбол предприе действия по самосезиране вследствие на публикации, разпространени в интернет пространството, които документират проява на жестокост към гръбначно животно. Става въпрос за видеоклип, показващ как котка бива прегазена от лек автомобил. Според данните от разпространените кадри, инцидентът се е случил на територията на село Поляна, област Ямбол. Това съобщиха официално от пресцентъра на институцията.

- Реклама -

По разпореждане на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Ямбол е стартирана проверка, която е възложена на служителите от Районното управление (РУ) на МВР в град Стралджа.

Основната цел на проверката е да бъде установена по безспорен начин самоличността на извършителя на деянието. В хода на работата органите на реда трябва да съберат сведения и да снемат обяснения от всички лица, които имат отношение към случая.

След като проверката приключи, всички събрани материали ще бъдат докладвани на наблюдаващия прокурор. Той ще анализира фактите и ще прецени какви последващи процесуални действия да бъдат предприети спрямо извършителя.