      вторник, 06.01.26
          Общество

          Протест пред посолството на САЩ в София: Долу ръцете от Венецуела!

          Снимка: bnt.bg
          Протестиращи се събраха пред сградата на посолството на САЩ в София, за да изразят недоволството си от действията на американските власти във Венецуела. Събитието, организирано от движение „23 Септември“, носеше надслова: „Долу ръцете от Венецуела! Не на агресията на САЩ!“, съобщава БНТ.

          Протестиращите настояват за свобода и независимост на Венецуела, като подчертават, че действията на САЩ на територията на страната са форма на агресия. Според тях, арестът на президента Николас Мадуро представлява нарушение на международното право.

          „Природните богатства на Венецуела и опитът на страната да търси свой път към социализма са основните причини за военната операция, организирана от САЩ“, заявяват организаторите на протеста.

          Това събитие подчертава продължаващото напрежение между Венецуела и международните сили, като протестиращите искат международната общност да зачита суверенитета на страната и да прекрати намесата в нейните вътрешни дела.

