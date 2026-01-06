Радев: Възможно най-скоро ще връча мандата на ГЕРБ-СДС

Президентът на България, Румен Радев, заяви, че възнамерява възможно най-скоро да връчи мандата за съставяне на ново правителство на коалицията ГЕРБ-СДС, която е първата по численост в парламента. Той направи това изявление след богоявленския водосвет в София.

- Реклама -

На въпрос относно статуса на президентската партия, Радев отговори, че тя „явно вече съществува“. Той добави, че ще информира медиите кога ще връчи мандата, за да започне процесът по съставяне на новото правителство.