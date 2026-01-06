Радев: Възможно най-скоро ще връча мандата на ГЕРБ-СДС

НА ЖИВО
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на България, Румен Радев, заяви, че възнамерява възможно най-скоро да връчи мандата за съставяне на ново правителство на коалицията ГЕРБ-СДС, която е първата по численост в парламента. Той направи това изявление след богоявленския водосвет в София.

          На въпрос относно статуса на президентската партия, Радев отговори, че тя „явно вече съществува“. Той добави, че ще информира медиите кога ще връчи мандата, за да започне процесът по съставяне на новото правителство.

          Президентът Радев: Първият мандат ще бъде връчен след Нова година, вървим към избори Президентът Радев: Първият мандат ще бъде връчен след Нова година, вървим към избори

          Политика

          ИЗВЪНРЕДНО: Първи коментар от България за пленяването на Мадуро

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев коментира ситуацията във Венецуела, наричайки я „пореден епизод на разграждането на международния правов ред“. Радев отправи критики към правителството в оставка...
          Общество

          НОИ пусна Единен портал за електронни услуги

          Никола Павлов -
          Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че Единният портал за електронни услуги (ЕПЕУ) вече е основната точка за предоставяне на административни и справочни услуги за...
          Общество

          Бетоновоз се обърна на ключово кръстовище в София (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Днес сутринта бетоновоз се е обърнал на отбивката за качване на бул. "Цариградско шосе" в посока "Телевизионната кула" в София, съобщават потребители в Facebook...

