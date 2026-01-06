Рома се върна на победния път

Рома спечели с 2:0 гостуването на Лече и се изкачи на четвъртото място в Серия „А“.

„Вълците“ допуснаха поражение в предишния кръг като гост на Аталанта с 0:1 в първия си мач от новата година, но бързо се върнаха на победния път с успех над Лече.

Еван Фъргюсън откри резултата в 14-ата минута след асистенция на Пауло Дибала. Влезлият като резерва на мястото на Фъргюсън – Артьом Довбик, затвърди успеха на „вълците“ с попадение в 71-ата минута.

Лидер в Серия „А“ е Интер с 39 точки, Милан е втори с 38, трети е Наполи с 37, а Рома има 36. Лече е на 16-ото място със 17 т.