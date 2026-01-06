НА ЖИВО
          „Ростех": Руското танкостроене започна преходен период към машините на бъдещето

          Т-90
          Т-90
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската държавна корпорация „Ростех“ обяви, че танкостроенето в Русия е преминало в преходен етап към машини на бъдещето.

          „В момента държавната корпорация „Ростех“ произвежда няколко вида съвременни танкове, чиято защита и бордови системи са оперативно усъвършенствани въз основа на бойния опит. Тези машини могат да се считат за преходен етап към съвременни бронирани машини“, се казва в съобщение на Telegram канала на компанията.

          Сред тях са Т-90М „Прорив“, както и значително модернизираните танкове Т-80БВМ и Т-72Б3М. Държавната корпорация обясни, че в бъдеще танковете ще бъдат напълно интегрирани с други сили и средства – дронове, наземни роботи, артилерия, системи за електронна борба и противовъздушна отбрана, инженерни части и противотанкови оръжия – с помощта на автоматизирани системи за управление. Това ще позволи неутрализиране на заплахите преди началото на активната фаза, което ще позволи на машините да заемат целевите си линии за атака.

          В същото време танковете ще останат основната ударна сила и ще запазят класическите си характеристики – верижно шаси, усъвършенствана бронирана защита и оръдие със среден или голям калибър във въртяща се кула, обясняват от „Ростех“.

          Компанията уточнява, че съвременните машини са претърпели значителни промени по отношение на защитата и оперативната тактика, но, както показва опитът от войната в Украйна, те остават основната ударна сила за пробиви на бойното поле.

