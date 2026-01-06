Руската армия е унищожила 70 единици техника на ВСУ в района на Купянск през 2026 година

От 1 до 6 януари оператори на дронове от руската групировка войски „Запад“ са унищожили до 70 единици техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), включително танкове Т-72 и Т-64, в района на Купянск, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„От 1 до 6 януари 2026 г. оператори на БЛА от войските за безпилотни системи на групировката „Запад“ унищожиха до 70 единици техника и въоръжение на ВСУ в Купянски район на Харковска област, включително два танка, един Т-72 и един Т-64“, се казва в доклада.

Унищожени са също две оръдия 2А36 „Хиацинт-Б“, колесна самоходна гаубица 2С22 „Богдана“, самоходна артилерийска установка 2С1 „Гвоздика“, оръдие-гаубица Д-20 и седем минохвъргачки.

Освен това, екипажи на ударни FPV дронове са унищожили две станции за електронна борба Kvertus и „Буковел“, осем бойни бронирани машини – четири „Козак“, три Humvee американско производство и един Senator канадско производство – 24 пикапа, 13 наземни роботизирани системи, шест автомобила и две АТВ-та.