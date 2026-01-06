НА ЖИВО
      вторник, 06.01.26
          Война

          Руснаците унищожиха танк Leopard при Константиновка

          Leopard 2A6
          Leopard 2A6
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски бойци са унищожили германски танк Leopard близо до Константиновка, съобщи командир на подразделение за безпилотни летателни апарати от руските въоръжени сили с позивна „Круглий“, цитиран от РИА Новости.

          „Круглий“ съобщава, че разузнавателни дронове са забелязали танка, след което два батальонни екипа са атакували целта.

          „Екипаж на разузнавателен дрон е идентифицирал танка. Два екипа от нашия батальон са атакували целта. Танкът е бил ударен няколко пъти, а пожарът е избухнал след третото попадение. Ударът е засегнал отделението на танка, което е довело до унищожаване на бронираната машина на ВСУ“, казва Круглий.

