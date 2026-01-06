Руски бойци са унищожили германски танк Leopard близо до Константиновка, съобщи командир на подразделение за безпилотни летателни апарати от руските въоръжени сили с позивна „Круглий“, цитиран от РИА Новости.
„Круглий“ съобщава, че разузнавателни дронове са забелязали танка, след което два батальонни екипа са атакували целта.
„Екипаж на разузнавателен дрон е идентифицирал танка. Два екипа от нашия батальон са атакували целта. Танкът е бил ударен няколко пъти, а пожарът е избухнал след третото попадение. Ударът е засегнал отделението на танка, което е довело до унищожаване на бронираната машина на ВСУ“, казва Круглий.
