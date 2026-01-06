САЩ искат да предложат на Гренландия споразумение за свободна асоциация, пише The Economist.

- Реклама -

„Нараства броят на спекулациите, че администрацията на Тръмп работи по споразумение, което да представи на Гренландия. <…> Американски представители са обсъждали възможността да предложат на острова така нареченото Споразумение за свободно асоцииране, което исторически се е прилагало за малките страни от Тихия океан. <…> Американски представители са се опитвали да преговарят директно с гренландското правителство, но са получили отказ“, се отбелязва в статията.

Изданието посочва, че подобни споразумения предлагат предимството на безмитната търговия и позволяват на американските сили да действат свободно в участващите страни. Междувременно в Гренландия вече има американска военна база.

В неделя, след военната операция във Венецуела, президентът Доналд Тръмп изрази мнение, че САЩ също се нуждаят от Гренландия. Той подчерта стратегическото значение на острова за националната сигурност. Ден преди това съпругата на заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър публикува изображение в социалната мрежа X, на което е изобразена карта на Гренландия в цветовете на американското знаме, с надпис „Очаквайте скоро“.

В отговор посланикът на Дания във Вашингтон, Йеспер Мьолер Сьоренсен, потвърди съюза на страната със САЩ, подчертавайки, че Копенхаген очаква пълно зачитане на териториалната цялост на кралството. Гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен, коментирайки изображението, заяви, че то предава липса на уважение. Политикът обаче изрази увереност, че няма причина за паника.

Бившият датски премиер Муте Егеде отбеляза, че островът не е за продан. Американският лидер обаче отказа да обещае да не използва военна сила, за да установи контрол над него.

До 1953 г. Гренландия е датска колония. Тя остава част от Датското кралство, но през 2009 г. получава право на самоуправление и самостоятелен избор на вътрешна политика.