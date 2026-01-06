Седем европейски държави изразиха категорична подкрепа и солидарност с Гренландия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация подновиха интереса си към арктическия остров, който е автономна територия в състава на Кралство Дания. В официална съвместна декларация държавните лидери на Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Великобритания и Дания обявиха, че Гренландия принадлежи единствено на своя народ.

Европейските лидери подчертаха, че правомощията за вземане на решения относно бъдещето и международните отношения на острова са изцяло в ръцете на Дания и самата Гренландия.

От своя страна премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен направи изявление в понеделник, в което посочи, че макар страната да се стреми към укрепване на връзките със Съединените щати, гражданите не бива да се притесняват от евентуално американско придобиване.

По време на пресконференция в столицата Нуук, министър-председателят коментира ситуацията с думите: „Не сме в ситуация, в която да мислим, че превземането на страната може да се случи за една нощ“.

Нилсен направи и паралел с политическата ситуация в други части на света, за да разграничи статута на острова. „Не можем да сравняваме Гренландия с Венецуела. Ние сме демократична страна“, допълни той, уверявайки обществеността в стабилността на управлението.