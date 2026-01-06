Силно земетресение разлюля Япония, има и вторични трусове

Земетресение с магнитуд 6,4 е регистрирано в Западна Япония, в районите на префектурите Шимане и Тотори, съобщи японската новинарска агенция Киодо, позовавайки се на информация от местната метеорологична служба.

По-рано беше съобщено, че магнитудът на труса е 6,2, но данни от последващи измервания показаха, че е бил по-силен. След основния трус е последвал вторичен трус с магнитуд 5,1.

Епицентърът на земетресението

Епицентърът на земетресението е бил разположен в източната част на префектура Шимане, а хипоцентърът е с дълбочина 11 километра. Въпреки силата на земетресението, властите уточниха, че няма риск от цунами.

Прогноза за висока сеизмична активност

Японската метеорологична служба призова за повишено внимание в региона и предупреди, че сеизмичната активност остава висока и е възможно да последват други земетресения с подобна сила през следващите дни.

Аятака Ебита, началник на отдела за наблюдение на земетресения и цунами, подчерта, че това е прецедент за района, тъй като след силното земетресение се наблюдават поредица от по-слаби трусове с подобна сила.

Последици от земетресението

В префектура Тотори не са били докладвани жертви или материални щети, но това земетресение остава най-силното за района от 2016 г. насам. В префектура Шимане то е най-силното от април 2018 г..