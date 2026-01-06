НА ЖИВО
          Сирийският президент Ахмед ал-Шараа се появи в видеоклип, опровергавайки слуховете за стрелба в двореца му

          Сирийският президент Ахмед ал-Шараа се появи във видеоклип, широко разпространен в понеделник, в който използва новата валута на страната, след като вътрешното му министерство отрече съобщенията за стрелба в двореца му. В продължение на дни потребителите на социалните медии разпространяваха съобщения за стрелба на 30 декември в двореца, който е с изглед към столицата.

          По-рано в понеделник сирийските власти отрекоха Шараа да е бил мишена при инцидент със сигурността, докато два източника съобщиха на АФП, че миналата седмица е имало стрелба в президентския дворец в Дамаск.

          Във видеоклип, разпространен онлайн в понеделник вечерта, Шараа е показан да купува стоки от магазин в Дамаск, използвайки новата сирийска валута, която влезе в обръщение на 1 януари.

          Говорителят на вътрешното министерство Нуреддин ал-Баба заяви, че „съобщенията, твърдящи инцидент със сигурността, насочен“ към Шараа или други висши фигури, са „напълно неоснователни“. „Категорично потвърдихме, че тези твърдения са напълно неверни“, каза той. Анонимен дипломат от страна, която подкрепя новите ислямистки власти на Сирия, каза пред АФП, че „вечерта на 30 декември е имало стрелба в президентския дворец“.

          Отделно от това, Рами Абдел Рахман, ръководител на Сирийската обсерватория за правата на човека, заяви пред AFP, че стрелбата в двореца онази вечер е продължила „около 12 минути“ и е ранила няколко души. Абдел Рахман, чиято базирана във Великобритания обсерватория разчита на мрежа от източници в Сирия, заяви, че инцидентът е причинен от „вътрешен спор“ между лица в двореца и не е бил насочен срещу Шараа.

          Сирийският лидер, който се появява спорадично, не е бил виждан публично, откакто представи новата валута на страната миналия понеделник.

