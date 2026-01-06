Смъртните случаи по пътищата в Гърция намаляват с 21,5% през 2025 г.

Смъртните случаи по пътищата в Гърция са намалели с 21,5% през 2025 г., като са спаднали до 522 от 665 през предходната година. Това заяви заместник-министърът на транспорта Константинос Киранакис, наричайки това най-голямото годишно намаление досега.

„Цифрата не е повод за радост, но показва, че нещо се променя“, отбеляза Киранакис и добави, че броят на жертвите е дори по-нисък от този по време на пандемията, когато трафикът беше силно ограничен.

„Това не се случи случайно. То е резултат от политически решения и последователна, ежедневна работа", подчерта той, цитиран от в. „Катимерини".

Киранакис приписа подобрението на въвеждането на по-строг правилник за движение, засиленото полицейско присъствие и активното участие на министъра на гражданската защита Михалис Хрисохоидис и гръцката полиция, които, според него, наблюдават пътната мрежа ежедневно и непрекъснато.

Той посочи, че по време на празничния сезон са били проведени хиляди тестове с алкотестер, като само малък брой от тях са дали положителни резултати. Според него това е признак, че поведението на шофьорите започва да се променя.

Като част от по-широката кампания срещу безразсъдното шофиране, на ключови места в гръцката столица са инсталирани камери за наблюдение на трафика, оборудвани с изкуствен интелект, които в момента работят в тренировъчен режим, преди да започне издаването на глоби.