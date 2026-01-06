НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Смъртните случаи по пътищата в Гърция намаляват с 21,5% през 2025 г.

          0
          4
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Смъртните случаи по пътищата в Гърция са намалели с 21,5% през 2025 г., като са спаднали до 522 от 665 през предходната година. Това заяви заместник-министърът на транспорта Константинос Киранакис, наричайки това най-голямото годишно намаление досега.

          „Цифрата не е повод за радост, но показва, че нещо се променя“, отбеляза Киранакис и добави, че броят на жертвите е дори по-нисък от този по време на пандемията, когато трафикът беше силно ограничен.

          „Това не се случи случайно. То е резултат от политически решения и последователна, ежедневна работа“, подчерта той, цитиран от в. „Катимерини“.

          - Реклама -

          Киранакис приписа подобрението на въвеждането на по-строг правилник за движение, засиленото полицейско присъствие и активното участие на министъра на гражданската защита Михалис Хрисохоидис и гръцката полиция, които, според него, наблюдават пътната мрежа ежедневно и непрекъснато.

          Той посочи, че по време на празничния сезон са били проведени хиляди тестове с алкотестер, като само малък брой от тях са дали положителни резултати. Според него това е признак, че поведението на шофьорите започва да се променя.

          Като част от по-широката кампания срещу безразсъдното шофиране, на ключови места в гръцката столица са инсталирани камери за наблюдение на трафика, оборудвани с изкуствен интелект, които в момента работят в тренировъчен режим, преди да започне издаването на глоби.

          Смъртните случаи по пътищата в Гърция са намалели с 21,5% през 2025 г., като са спаднали до 522 от 665 през предходната година. Това заяви заместник-министърът на транспорта Константинос Киранакис, наричайки това най-голямото годишно намаление досега.

          „Цифрата не е повод за радост, но показва, че нещо се променя“, отбеляза Киранакис и добави, че броят на жертвите е дори по-нисък от този по време на пандемията, когато трафикът беше силно ограничен.

          „Това не се случи случайно. То е резултат от политически решения и последователна, ежедневна работа“, подчерта той, цитиран от в. „Катимерини“.

          - Реклама -

          Киранакис приписа подобрението на въвеждането на по-строг правилник за движение, засиленото полицейско присъствие и активното участие на министъра на гражданската защита Михалис Хрисохоидис и гръцката полиция, които, според него, наблюдават пътната мрежа ежедневно и непрекъснато.

          Той посочи, че по време на празничния сезон са били проведени хиляди тестове с алкотестер, като само малък брой от тях са дали положителни резултати. Според него това е признак, че поведението на шофьорите започва да се променя.

          Като част от по-широката кампания срещу безразсъдното шофиране, на ключови места в гръцката столица са инсталирани камери за наблюдение на трафика, оборудвани с изкуствен интелект, които в момента работят в тренировъчен режим, преди да започне издаването на глоби.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          МВнР на Китай обвини САЩ в подкопаване на международната стабилност с отвличането на Мадуро

          Иван Христов -
          САЩ са подкопали стабилността на международните отношения с операцията в Каракас, заяви говорителят на министерството на външните работи на Китай Мао Нин, цитирана от...
          Политика

          Борисов: КПК е изчерпана, да се закрие! (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов, изрази категорично недоволство от работата на Комисията за противодействие на корупцията, като заяви, че тя се е изчерпала и...
          Свят

          Тръмп не изключва война с Венецуела

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не изключва война с Венецуела. В интервю за NBC той обяви още конфискации на венецуелски петролни танкери. В...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions