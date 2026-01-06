Снежана Тодорова: Водещият трябва да е неутрален, когато разговоря със събеседниците си в студио

Това каза председателят на „Съюза на българските журналисти“ Снежана Тодорова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Тодорова обясни, че това е причината, поради която представляваната от нея организация не е излязла с позиция в подкрепа на свалената от ефира на bTV водеща Мария Цънцарова.
Председателят на СБЖ заяви, че са недопустими двойните стандарти, както в политиката, така и в журналистиката.
Това каза председателят на „Съюза на българските журналисти“ Снежана Тодорова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Тодорова обясни, че това е причината, поради която представляваната от нея организация не е излязла с позиция в подкрепа на свалената от ефира на bTV водеща Мария Цънцарова.
Председателят на СБЖ заяви, че са недопустими двойните стандарти, както в политиката, така и в журналистиката.