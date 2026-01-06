Снежана Тодорова: Водещият трябва да е неутрален, когато разговоря със събеседниците си в студио

„Водещите трябва да се отнасят с еднакво уважение към всички свои събеседници. Безспорно има право на неудобни въпроси, има право да търси истината и трябва това да го прави, но някак не е редно журналист, който води предаване, да изразява със своите въпроси своя позиция и да внушава, че тя е най-правилна. За съжаление такова нещо се чувстваше в предаванията на г-жа Цънцарова.“

Това каза председателят на „Съюза на българските журналисти“ Снежана Тодорова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Тодорова обясни, че това е причината, поради която представляваната от нея организация не е излязла с позиция в подкрепа на свалената от ефира на bTV водеща Мария Цънцарова.

„Много често читателите, слушателите и зрителите упрекват журналистите и съответните средства за масова информация за тази едностранчивост, която присъства при отразяването на различни новини и факти от нашата действителност“, каза още гостенката.

Председателят на СБЖ заяви, че са недопустими двойните стандарти, както в политиката, така и в журналистиката.