      вторник, 06.01.26
          Снежана Тодорова: Водещият трябва да е неутрален, когато разговоря със събеседниците си в студио

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Водещите трябва да се отнасят с еднакво уважение към всички свои събеседници. Безспорно има право на неудобни въпроси, има право да търси истината и трябва това да го прави, но някак не е редно журналист, който води предаване, да изразява със своите въпроси своя позиция и да внушава, че тя е най-правилна. За съжаление такова нещо се чувстваше в предаванията на г-жа Цънцарова.“

          Това каза председателят на „Съюза на българските журналисти“ Снежана Тодорова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Тодорова обясни, че това е причината, поради която представляваната от нея организация не е излязла с позиция в подкрепа на свалената от ефира на bTV водеща Мария Цънцарова.

          „Много често читателите, слушателите и зрителите упрекват журналистите и съответните средства за масова информация за тази едностранчивост, която присъства при отразяването на различни новини и факти от нашата действителност“, каза още гостенката.

          Председателят на СБЖ заяви, че са недопустими двойните стандарти, както в политиката, така и в журналистиката.

          „Недопустимо е да се притиска събеседникът, защото неговата изразена позиция не отговаря на личната позиция на водещия“, каза още гостенката.

