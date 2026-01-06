НА ЖИВО
          Спор в Чехия за помощта на Украйна и ролята на крайнодесния председател на парламента

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Във връзка с новогодишните изказвания на председателя на чешкия парламент Томио Окамура, разгоря се нов конфликт, свързан с позицията на Чехия спрямо Украйна. Окамура, лидер на крайнодясната Социалдемократическа партия, остро критикува помощта, която Чехия оказва на Украйна, и нарече военния конфликт „военен бизнес“, обвинявайки украинските власти в корупция. В новогодишното си послание той заяви, че Чехия трябва да спре финансовата и военната помощ за Украйна, наричайки страната „хунта“, която злоупотребява с международната помощ.

          Украинският посланик в Чехия, Васил Зварич, отговори на тези коментари, като ги определи като „омразни“ и „неприемливи“, заявявайки, че те са формирани под влиянието на руската пропаганда. След това, чешкият външен министър Петр Мачинка проведе среща с посланика, за да обсъдят ситуацията. Мачинка подчерта, че срещата беше проведена в „сериозна атмосфера“ и че ще обсъди въпроса с украинския си колега.

          Този инцидент настъпи на фона на по-широки въпроси относно бъдещето на Чехия в контекста на подкрепата за Украйна, като новото правителство, водено от премиера Андрей Бабиш, изпитва натиск за балансиране на своите позиции по отношение на ЕС и НАТО. Въпреки критиките на Окамура, премиерът Бабиш отхвърли речта му и я определи като не само част от вътрешнопартийния разговор, но и като действие, насочено към неговите избиратели.

          Същевременно, Бабиш отново изрази съмнения относно продължаващата чешка кампания за доставяне на артилерийски снаряди за Украйна, като заяви, че Чехия трябва да изгради по-голяма самостоятелност в определянето на външнополитическите си стратегии.

          Спорът предизвика разделение в Чехия и поставя под въпрос как страната ще балансира своите външни отношения в контекста на растящото напрежение в Украйна и политическите промени в самата Чехия. Опозиционни партии вече обявиха, че ще се опитат да инициират парламентарно гласуване за отстраняването на Окамура от поста му, въпреки че успехът на тази инициатива изглежда малко вероятен.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп за Венецуела: Няма да има избори след 30 дни, първо трябва да оправим страната

          Красимир Попов -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви в ексклузивно интервю за NBC News, че САЩ не са във война с Венецуела, но са в конфронтация с...
          Война

          Кюрдски милиции атакуват сирийска военна позиция в Алепо, трима ранени

          Красимир Попов -
          Сирийските демократични сили (СДС), подкрепени от кюрдски милиции, извършиха нападение срещу сирийска военна позиция в източната част на провинция Алепо, при което бяха ранени...
          Инциденти

          Трагедия край Гамбия: Най-малко 31 загинали при преобърнало се корабче с нелегални мигранти

          Красимир Попов -
          В новогодишната нощ край бреговете на Гамбия, претоварено корабче, превозващо нелегални мигранти, се е преобърнало, причинявайки смъртта на най-малко 31 души, съобщи правителството на...

