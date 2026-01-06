Във връзка с новогодишните изказвания на председателя на чешкия парламент Томио Окамура, разгоря се нов конфликт, свързан с позицията на Чехия спрямо Украйна. Окамура, лидер на крайнодясната Социалдемократическа партия, остро критикува помощта, която Чехия оказва на Украйна, и нарече военния конфликт „военен бизнес“, обвинявайки украинските власти в корупция. В новогодишното си послание той заяви, че Чехия трябва да спре финансовата и военната помощ за Украйна, наричайки страната „хунта“, която злоупотребява с международната помощ.

Украинският посланик в Чехия, Васил Зварич, отговори на тези коментари, като ги определи като „омразни“ и „неприемливи“, заявявайки, че те са формирани под влиянието на руската пропаганда. След това, чешкият външен министър Петр Мачинка проведе среща с посланика, за да обсъдят ситуацията. Мачинка подчерта, че срещата беше проведена в „сериозна атмосфера“ и че ще обсъди въпроса с украинския си колега.

Този инцидент настъпи на фона на по-широки въпроси относно бъдещето на Чехия в контекста на подкрепата за Украйна, като новото правителство, водено от премиера Андрей Бабиш, изпитва натиск за балансиране на своите позиции по отношение на ЕС и НАТО. Въпреки критиките на Окамура, премиерът Бабиш отхвърли речта му и я определи като не само част от вътрешнопартийния разговор, но и като действие, насочено към неговите избиратели.

Същевременно, Бабиш отново изрази съмнения относно продължаващата чешка кампания за доставяне на артилерийски снаряди за Украйна, като заяви, че Чехия трябва да изгради по-голяма самостоятелност в определянето на външнополитическите си стратегии.

Спорът предизвика разделение в Чехия и поставя под въпрос как страната ще балансира своите външни отношения в контекста на растящото напрежение в Украйна и политическите промени в самата Чехия. Опозиционни партии вече обявиха, че ще се опитат да инициират парламентарно гласуване за отстраняването на Окамура от поста му, въпреки че успехът на тази инициатива изглежда малко вероятен.